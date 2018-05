Guns N' Roses elimina una canción de contenido homófobo de la reedición de 'Appetite for Destruction'

La célebre banda de rock Guns N'Roses excluirá la polémica canción One in a million de la reedición de su álbum debut, Appetite for Destruction, por su contenido racista y xenófobo. 'Inmigrantes y maricas no tienen sentido para mí; vienen a nuestro país y piensan que harán lo que quieran', son algunos de los versos homófobos que incluye la letra.

La canción, incluida en el disco original de 1987, no formará parte del nuevo lanzamiento, que estará disponible en formato Super Deluxe Edition, una edición con cuatro discos y un Blu-Ray, acompañado por un libro de 96 páginas con fotos inéditas del archivo personal de Axl Rose. Precisamente, el vocalista de la formación es también el autor de la controvertida canción y se encargó de defenderla públicamente en más de una ocasión. "No me gusta que me digan lo que puedo y lo que no puedo decir. Usé la palabra 'negro', porque es una palabra para describir a alguien que es básicamente un problema y un dolor en tu vida", explicó en una entrevista en 1989.

En esa línea, unos años después justificaba el uso de 'maricón' en que tuvo "experiencias muy malas con homosexuales" entre las que se incluía un intento de violación.

El disco, titulado Appetite For Destruction: Locked N' Loaded Edition, saldrá al mercado el próximo 29 de junio. Se lanzará también la edición Deluxe, con dos CD, dos LP de 180 gramos, un CD remasterizado y sus equivalentes en descarga y streaming. Este lanzamiento llegará con un diseño en una caja de madera maciza, envuelta en falso cuero y con una cruz en 3D esculpida y pintada a mano.

El grupo lanzó el disco original el 21 de julio de 1987 y sigue siendo el disco debut más vendido en EE UU. Más de 30 años, este trabajo que contiene temas como Sweet Child O 'Mine, Welcome To The Jungle, Nightrain y Paradise City, ha vendido más de 30 millones de unidades en todo el mundo.