Guadi Galego: "A forza e a emoción son os nosos talismáns nos directos"

Guadi Galego é unha das artistas máis relevantes do panorama musical galego. Costuras é o seu último traballo. Nel remenda dez cancións que unidas polo fío invisible da vida amosan á de Cedeira sen artificios, expoñendo o seu concepto da dor, da beleza ou do amor. O público terá a oportunidade de somerxerse na súa particular viaxe o luns en Viveiro.

É a primeira e a única vez que pisará Lugo coa xira de Costuras.

De momento si. Cruzo os dedos para que saia algún máis na provincia, pero si, este verán é o único concerto aquí.

Trátase dun concerto inclusivo que contará cun intérprete de linguaxe de signos.

É unha iniciativa que teñen no concello dende hai tempo. Sei que xa fixeron algún concerto máis con estas características. Paréceme marabilloso, sobre todo cando estás pensando en facer unha sociopolítica inclusiva que inclúa tamén as artes para que a xente poida achegarse e gozar o concerto doutro xeito.

É a cultura o suficientemente accesible e inclusiva?

Non, considero que aínda temos moito camiño que andar tanto neste coma noutros sectores. Facer dun concerto pequeno un acto inclusivo ás veces é complicado, pero en actos grandes, como festivais, é moito máis sinxelo. Hai que traballalo antes, pero o certo é que pode ser moi importante sobre todo cando fas música de autora na que transmites unha mensaxe e dis cousas.

Que lle agarda ao público que acuda o próximo luns a Viveiro?

Agárdalle o noso concerto de Costuras, que é bastante dinámico. Ofrece dende partes máis íntimas a partes de moita enerxía, moita emoción. Creo que é un concerto moi da Guadi Galego destes últimos tempos, no que hai moita entrega por parte da banda tamén. Estamos moi contentos este verán con como está reaccionando a xente. O público ten moitas ganas de música, de somerxerse nos textos, no que din, a onde te levan... Ese é o noso talismán nos directos, a forza que teñen e a emoción que se transmiten neles.

Como foi volver aos escenarios para presentarlle ao público as súas Costuras e cicatrices?

Moi emocionante. Previamente tivo un traballo moi intenso de escena con dúas luguesas, Ugía Pedreira e Marina Oural. Tamén fixemos un traballo musical moi importante nos ensaios para levar a esencia do son do disco aos antigos e novos temas. A isto hai que engadirlle a luz de Alberto Casas, que é da Mariña. Todo este compendio de música, escena, luz e son foi tan traballoso antes de saír que cando volvemos tocar fixémolo cunha ilusión brutal. Todo isto foi en pandemia e foi moi intenso.

Viviu a repercusión da pandemia no sector cultural na súa propia pel, pois cando estalou viuse na obriga de cancelar a xira de Immersion e comezou a ensaiar para Costuras coa incerteza propia deste tempo. En que situación se atopa actualmente a música en directo?

Eu creo que estamos xa empezando a sacar a cabeza este verán. Penso que hai un compromiso activo por parte das administracións galegas, sobre todo concellos e deputacións, e ten que ser así. Como repuntas un sector se non hai un compromiso activo cos músicos e músicas ou actores e actrices que pagan os seus impostos no país? Se non o houbese sería complicado saír adiante porque non se pode facer ticketeira, xa que aínda non dan os aforos. Creo que aínda queda moito por facer, pero que o conseguiremos co compromiso das administracións, do público e das músicas de aquí.

O disco de Costuras está composto por dez panos zurcidos en forma de cancións. Hai algunha delas que lle resulte máis especial?

Creo que o resumo máis potente do disco é Zocos. Constitúe unha especie de pasado e presente que ten moito que ver con todo o disco, con toda esa imaxe de Liberdade ambigua, coa súa procura. A nivel conceptual representa o que é o amor para min, non o amor romántico, senón o amor que vai moito máis alá. Probablemente Zocos e Só con amor, con letra de Marina Oural, resuman bastante a filosofía de Costuras.

Ademais Zocos inclúe a poesía de Antía Otero, que vostede mesma se atreve a recitar nos directos.

Si, estouna recitando nos directos coma se fose miña [ri], é dicir, con toda a intensidade. Cando lin o poema e cheguei a ese parágrafo pareceume que tiña tanto que ver co que eu quería dicir con este disco que lle pedín se podía incluíla e agora non quero prescindir dela no directo. Ademais a xente entra moi ben nos poemas curiosamente.

Unha artesá das cancións coma vostede nunca pensou en lanzarse ao mundo do verso?

Non, porque eu creo que sería moi mala niso [ri]. Eu son unha letrista normal que escribo as miñas letras que a xente entende porque as conto eu, pero penso que hai moita xente escribindo a nivel top neste noso país. Eu creo que o que sei facer ben son as melodías e as cancións. Voume deixar estar porque senón igual me botan do sector [ri].

Cal e a canción da que máis goza enriba dos escenarios?

Todas teñen o seu aquel. Hai unha recreación moi potente da miña dor en Cólico. Disfruto tanto os temas que son máis íntimos como Zocos ou Liberdade ambigua coma os que son máis intensos cara o final do concerto, como Creo, que é un decálogo de intencións das cousas nas que creo e que fecha o concerto. Sempre me emociono moito con ese tema.

Nos directos, ao finalizar Creo, lanza ao aire un potente berro. Que encerra ese grito?

Liberación. Cando di o tema "a un infinito verán, a un mundo sen disfrace, a unha praia deserta. A un porto con abrigo, un paraíso acendido onde poder berrar". A xente que non botou nunca un berro, xa sexa de ira, de emoción ou de alegría, é que lle falta algo por facer [ri]. Ese berro pecha o espectáculo cunha liberación das Costuras.

Aprendeu a cantar enriba das mesas na súa Cedeira natal. Que lle diría a aquela Guadi que descoñecía que no futuro ía adicarse á música?

A Guadi do pasado non sabía a muller na que se ía converter evidentemente. Diríalle poucas cousas. Eu creo que ao final na vida cada un ten que ir vivindo, errando, equivocándose, volvendo a caer... Eu aínda non sei se a estas alturas rematarei adicándome a isto. É algo que non me cuestiono, déixome ir. O que pasa é que me entrego tanto nas cousas que fago que ás veces tamén me desgasto bastante. Pero bueno, é como todo. Eu creo que ao final cando chegue o momento de deixalo sentirei que ese o momento.

Se tivese o poder na súa man, que aspectos da sociedade remendaría?

Moitas cousas. O aspecto das situación climática e medioambiental preocúpame especialmente. Aquí ao norte queren traer uns eólicos tremendos, dunhas dimensións brutais que xeran enerxía non sei para quen e que poden dar incluso sombra aos pobos, unha cousa descomunal. Preocúpame que vaiamos encapsulando unha cousa coa outra. A enerxía limpa non o vale todo. Temos que ser capaces de sopesar o que temos.

Tamén me preocupa moito como nos relacionamos socialmente entre nós, creo que nos falta moita comunidade. Pero bueno, isto soa a que son moi vella [ri].