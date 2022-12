"A grande institución educativa da música en Lugo foi a Filarmónica"

O historiador Antonio Prado Gómez considera que a Sociedad Filarmónica de Lugo é "a grande institución educativa da música en Lugo", segundo desenvolve nun libro que repasa os 75 anos do colectivo. Prado remarcou que "Lugo é unha cidade musical", para o que se remontou "a mediados do século XIX, cando as corais eran os referentes" e no que despuntan dúas figuras, Xoán Montes e Pascual Veiga. No caso de Montes citou o Orfeón Lucense, despois Orfeón Gallego, que deu un ámbito superior ao local ao canto lucense.

"O coralismo estivo relacionado co Rexeneracismo", apuntou o experto como elemento de identitarismo. Outro referente foi "o Círculo de las Artes", onde se presentou a obra, que "sempre tivo vocación musical", como mostra do que mencionou que empezou a organizar "clases para os socios e as súas familias" en 1868.

A maiores de Xoán Montes, o autor sinalou que "a maior parte" dos instrumentistas e compositores da cidade estiveron relacionados co Círculo de las Artes, como foron Isidoro Blanco ou Manuel Sariñena.

Ese cultivo do gusto polas pezas corais mantívose e deu como froito o Rocho Musical en 1921, "que renace nos anos 40". Eses tempos "de fame e escuridade" tiveron dous alivios, "a música e o cinema, que axudaban a esquecer unha época triste".

Mediada esa década, en 1946, "Nazario Abel Corredoira impulsa desde o Círculo unha sociedade filharmónica que manteña aceso o facho musical na cidade". No ano seguinte, a Orquesta Musical de Bilbao dá o primeiro concerto que organiza a Sociedad Filarmónica de Lugo. A primeira actuación musical correu a cargo do pianista compostelán Luis Brage Villar, tal e como reseñou o historiador.

O autor da obra considera que a fame e a tristeza dos anos 40 foron determinantes para que se crease a asociación

Antonio Prado foi saltando a algúns acontecementos da agrupación, como a interpretación que ofreceu nos anos 50 a Orquesta Filharmónica Hungárica, "formada por músicos escapados da invasión de Hungría pola URSS". Ese colectivo era "referente da propaganda antisoviética" dende que se establecera en Alemaña Occidental.

O investigador foi enumerando as sedes nas que a asociación tivo a súa base, "ata que adquiriu un local no Pazo da Maza", e tamén polos presidentes que a guiaron. Fixo una parada en Inocencio Fraga, "que adiantaba cartos para os concertos". Remarcou que Antonio González Trigo ocupa o cargo desde o ano 1973.