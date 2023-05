"Gustaríame colaborar con Yosi de Los Suaves"

Grande Amore é o alcume de Nuno Pico. O músico é cidadán. O traballador é o votante.

Leva vostede unha década asentado en Compostela, pero mantén o vínculo con Burela e co Freixo, un lugar do Valadouro?

Manteño. De feito, na noite do día 27 actúo na Coruña e ás oito do día 28 teño que estar en Burela porque son suplente dunha mesa.

Lanzou os sinxelos Pelea e Do meu corpo van nacer outros corpos. Cando sae II, o novo álbum?

Agora teño moitos concertos e quero que saia ben. Aparecerá despois do verán.

Mantén o sonido electrónico con moita potencia dos baixos e sons desquiciados.

Os adiantos están funcionando moi ben. Se funciona... que fas? Cambias? Home! Algún día hai que cambiar. Non vas facer o mesmo sempre.

Os dous temas que deu a coñecer soan aínda máis escuros que os do primeiro disco, Grande Amore.

Son máis duros. O primeiro disco fora composto antes da pandemia. O mundo é máis escuro e máis duro despois da pandemia. O tema máis antigo de II está composto en febreiro do ano 2021. Fíxese en que momento! Daquela estaba todo pechado. Non se podía facer nada. O único que podía facer era ir ao local de ensaio e berrar, soltar todo. Quedei en Santiago sen ir a Burela porque dixeron que eran uns días. Pechou o bar no que traballaba. Abriron algo, había concertos,... pero volveron pechar. Quedei sen traballo.

De que vive?

Teño bastantes actuacións, así que vivo da música. Estes días en Valencia, en Rábade,...

Xa non vai en solitario.

Somos tres. María ocúpase do teclado e Clara, do sampler e a guitarra; eu canto e toco a guitarra. Antes ía eu só. Se actuaba en Barcelona subía ao avión co sampler na mochila. O ano pasado dei cincuenta concertos. Eran todos iguais, eu sabía o que ía pasar en cada momento. O bo da electrónica é que democratiza, que todos podemos facer música; pero chega a agobiar se vas só. Agora temos máis loxística e estou máis agradecido cando actuamos en directo porque executamos música en vivo, non como cando estaba todo secuenciado.

Fáleme do repertorio.

Estarán Pelea e Do meu corpo van nacer outros corpos. O próximo xoves estreamos o terceiro adianto, Onde ela me quere levar. A maiores resetearemos as cancións antigas que máis nos gustan.

Dígame unha que lle pidan en cada concerto.

Esta pena que ás veces teño.

E unha petición habitual que o sorprenda.

Vémonos no baño. Ten moito tirón.

Ben. A súa versión inesperada polo público.

Facemos Maldita sea mi suerte, de Los Suaves. A xente nova non a coñece, pero emocióname. Los Suaves son o meu grupo favorito. Chegoume como ningún. Foron o grupo do primeiro concerto ao que asistín.

Na súa casa soaban AC/DC e Queen.

Era a música dos meus pais, pero non me chegaban como Los Suaves.

Gustaríalle facer unha colaboración co seu cantante, Yosi?

Sería épico, pero non parece posible porque xa están retirados.

O seu son, tanto en directo como en disco, é electrónica bailable.

Espero non tirar toda a vida dese son, pero si que me motiva. Gustánme DAF ou Front 242, electrónica dos anos 80. Eu viña do rock e esas bandas tiñan a enerxía do punk. Haberá cancións que se separan no próximo disco, pero os dous singles publicados están nesa liña.

As letras son desesperanzadas, parecen escritas por Camus ou Sartre.

No confinamento acabamos todos existencialistas perdidos. Cando saíron eses dous temas os amigos preguntábanme se me atopaba ben.

O seu traballo de fin de grao, en Filosofía, tratou de Camus. Volve nesas letras.

Estou contento. Todas as incertezas sobre o futuro están nelas. Camus tamén me chega.

En Pelea conta a angustia da súa xeración coa falta de traballo e de vivenda.

A miña xeración quedou tocada coa pandemia. Todo o mundo que ten vinte e largos anos vive na incerteza, vexo moita preocupación nos que me rodean.

Enlaza co momento punk. A mesma angustia corenta anos máis tarde.

A toda xeración pásalle, pero esta é a miña.

Vén de colaborar con Carlangas en O día en que volvín nacer.

Queriamos facer algo xuntos. Dálle moitas voltas ás cancións.

Preguntáballo pola curiosidade de que compuxeron esa canción nun hostal illado, situado cerca de Astorga.

Buscamos un lugar afastado de todo para poder concentrarnos en compoñer durante un par de días. Alugamos unha habitación no hostal Galicia de Toral de Fondo. O dono, o Paco que aparece citado na canción, ten unha habitación cunha colección de 15.000 discos de todos os estilos, desde os Beastie Boys ao rock progresivo dos anos 70. Pechámonos nunha habitación cun sampler e unha guitarra. Baixabamos ao bar do hostal nos descansos. Paco poñíanos unha cervexa e un disco que el pensaba que nos podía interesar.

Que opina Paco da canción que compuxeron no seu hostal.

Eu nunca mostro a ninguén o que estou facendo. Carlangas é máis lanzado. A min dáme reparo, pero Carlangas quedou de mandarllo. Non tiven resposta, pero prefiro non tela porque se un home que sabe tanto de música di que non lle gusta...

Paco amosáballes música que non coñecían: un Spotify analóxico.

O Spotify gústame porque os algoritmos lévante a escoitar temas que non escoitarías.

O mesmo acontece con Grande Amore. A música en galego recíbese mellor fóra de Galicia.

Eu diría que si, son optimista.