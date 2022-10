Gonzalo de Cora presenta en París sus retratos de "neoyorquinos curiosos"

El periodista lucense Gonzalo de Cora (1973) presenta este fin de semana, en una galería situada en el centro de París —Uncle George's Space—, su peculiar colección de fotografías de "neoyorquinos curiosos", un recorrido por los personajes fascinantes y diversos con los que uno puede toparse en la Gran Manzana.

Se trata de un proyecto que De Cora inició hace ya varios años y fruto del cual nacieron más de 24 relatos, ahora agrupados en dos tomos: Humanos y marcianos en Nueva York y Humanos y marcianos en Nueva York 2.

"Vivo en una ciudad que está repleta de personajes estrambóticos", confiesa el periodista. "Comencé fotografiándolos, pero, luego, veía los retratos y me surgía la necesidad de explicarme la realidad escondida detrás de ellos".

"Disparo la cámara cuando voy en el metro o por sitios poco conocidos, porque ahí hay cosas realmente curiosas", dice De Cora

Como De Cora no tenía forma de saber cuál era el mundo que habitaban los personajes de sus fotografías ni qué realidad vivían, se vio obligado a recurrir a la imaginación. "Yo tengo una historia para cada una de las fotos que hay en la exposición", asegura. "Aunque no sea la real, a mí me sirve para satisfacer mi propia curiosidad, mi deseo de completar lo que le pasa al otro, de saber qué esconde".

Las fotos expuestas en París son solo una pequeña muestra de todas las que ha realizado este periodista durante su larga estancia en Nueva York. "La idea es hacer más adelante una exposición más completa, también en París", reconoce. "Esta ha sido un poco precipitada, pero me hace mucha ilusión que mi trabajo pueda verse también aquí".

Entre las fotos que ahora presenta hay un motivo en común: todas tienen un protagonista principal, "un personaje curioso y extraño que protagoniza una escena única que solo podría ocurrir —y pasar desapercibida— en Nueva York".

Las composiciones se dividen en dos tipos: las que presentan fondo y las que carecen de él. "Algunas fotos tienen un fondo tan importante como el personaje principal: por eso decidí dejarlos, porque también cuentan una historia o forman parte de ella", precisa. "Otras necesitan ser silueteadas porque el personaje, por sí solo, cuenta toda la historia".

La cara oculta

De Cora no busca espacios emblemáticos ni lugares míticos para hacer sus fotos. Al contrario, sus obras también son un retrato del Nueva York menos conocido, "aquel que no aparece en las guías de turismo" y que resulta "fascinante" por su amalgama de colores, culturas y formas diversas de ver y de vivir la vida.

Este fotógrafo disfruta con la cara más oculta de la ciudad. "A mí me gusta disparar la cámara cuando voy en el metro o cuando ando por un barrio poco conocido, porque es ahí donde encuentro cosas verdaderamente curiosas, personas que merecen ser retratadas", explica, y al trasluz de sus palabras se observa su afán de periodista.

Uncle George's Space

La galería parisina que alberga esta curiosa muestra de fotografías se ubica en la rue de Jarente, 4, en el centro de la ciudad. "Es un espacio muy bonito, con un jardín precioso", describe De Cora. "Por eso la idea es volver a exponer aquí en primavera, pero utilizando también el espacio del jardín, que puede entrar a formar parte del relato".

La exposición ha sido bautizada con el mismo nombre que los libros de relatos inspirados en sus fotografías, Humanos y marcianos en Nueva York, y espera tener una "simpática acogida" durante su breve estancia en París. "Me haría mucha ilusión que esto fuera tan solo un anticipo de lo que podemos llegar a hacer en primavera", concluye el periodista.