Gema López inaugurou en Lugo unha exposición sobre o corpo e a memoria

A pintora lucense Gema López inaugurou este xoves unha exposición sobre as persoas máis alá do seu físico, por moito que se chame Corpo permeable, corpo insubstuíble. Está composta por máis de trinta óleos e debuxos, que se mostran nos baixos do Pazo de San Marcos, en Lugo, ata o 25 de agosto.

A exposición crece partindo da base doutra anterior, que a artista presentou hai menos de tres anos na Casa de Galicia en Madrid. O nome orixinal era o de Corpo permeable, corpo insubstuíble, á que lle engadiu Rostros da inocencia, que se puideron ver en Boiro, e unha obra solta, Para no ver la muerte, "que non é nova, pero encaixa co resto". Ao cabo agrupou os tres nomes no primeiro.

"A temática é unha reflexión sobre o corpo humano", non no ámbito físico, senón como reflexión sobre a "intensidade, vulnerabilidade e intimidade" que o conmove e o axita, indica a creadora; que fai un resumo sinalando que o seu conxunto de cadros trata sobre "a tensión entre o individual e a colectividade".

O nome, con dúas partes, ten a súa correspondencia coa disposición na sala. A sala da entrada acolle Corpo permeable e o ábside, Corpo substituíble. "Fixen un mapamundi no que marco os países que estaban en conflito en 2022, como Etiopía, Iemen ou Ucraína", apunta.

Cinco das obras deste tramo representan mulleres afganas. Son cadros grandes, de dous metros. "É unha cuestión de empatía. Cando houbo a retirada das tropas de Afganistán, os civiles quedaron a mercede dos talibáns. Sendo duro para todos, foi máis duro para as mulleres; era peor que estar mortas". A raíz diso pensou que "debía facer algo".

Prosigue Gema López comentando que Corpo permeable, corpo insubstuíble fala sobre "cómo é ese momento no que tes que adaptarte a un entorno hostil". O seu xeito de plasmalo é "facer retratos en branco e negro e paisaxes en color" que se lles sobrepoñen.

Xunto a eses conflitos "máis graves" están os propios da pintora que amosa en azul e con "fluidez porque o entorno me modifica", como lle pode acontecer "a calquera persoa na súa cotidianeidade".

Segunda parte. Sobre Corpo insubstituíble comenta que o azul deixa o seu sitio ao vermello. Retrata dez persoas que teñen relación con ela. "Son retratos a tamaño real con estética de foto queimada e o destello dunha luz cegadora" que se conforman "cos rasgos máis recoñecibles" porque "representa a memoria e que nos acordamos de pouco" cando pensamos nunha persoa que hai tempo que non vemos, "como aconteceu na pandemia, cando non podiamos movernos nin ver a xente".

"Nestes retratos represento a memoria de persoas como se pode ver a alguén e empezas a recordalo", conclúe a artista lucense.

"Nestes retratos represento a memoria de persoas como se pode ver a alguén e empezas a recordalo", conclúe a artista lucense.