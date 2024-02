García Gesto: "Reutilicé pelo de pinceles y ceniza de puros"

Seis décadas después de su primera exposición, en el Círculo de las Artes, el lucense Joaquín García Gesto presenta una retrospectiva en Afundación, en Lugo, con 56 obras que abarcan desde 1973 hasta 2023 y que resumen una carrera pictórica en la que el artista demuestra su inconformismo y su constante cambio en plena sintonía con su etapa vital. De ahí el título de la muestra, García Gesto: la inquietud creativa, inaugurada este jueves 22 y que permanecerá abierta hasta el 25 de mayo.

La obra más antigua de la muestra es una serigrafía abstracta, colorista y en collage, con la que ganó bienales nacionales cuando estaba estudiando Bellas Artes en Madrid y expuesta en muestras colectivas con maestros como Antoni Tàpies o Juan Genovés.

Le sigue otra etapa y otra técnica pictórica: los lápices de colores, con dibujos realizados en las playas de Area, en Viveiro, y en Barreiros. Aunque García Gesto entró en el dibujo no por convencimiento inicial, sino por recomendación de Ánxel Huete y, a partir de ahí, con trazos abiertos y breves salen grabados, serigrafías y acrílicos donde la simplicidad de líneas introduce formas de temas tan diversos con siluetas femeninas, copas, botellas, árboles o rosas.

También hay otros dibujos, realizados con estilográfica, como los que hacía en el pub Bianco a Luchy, una compañera del instituto lucense Nosa Señora dos Ollos Grandes, donde dio clase, o a su colega, el pintor Carlos Pardo, con el que intercambiaba retratos.

El collage está presente en la mayoría de los cuadros: bien sobre tela —como La copa (1992) "puro lirismo poético e intimismo", aclara García Gesto—, con telas (incluso marcadas con cosidos industriales) o con papel.

Sin pretenderlo, el lucense fue también un precursor del reciclaje. Algunas de sus técnicas y obras están basadas en la reutilización de trozos de pintura de otros cuadros, pelos de pinceles, telas viejas o incluso ceniza de puros con la pretensión de crear fondos y texturas nada convencionales.

"Reutilizo trozos de cerdas de pinceles, cenizas de puros y también de pintura que arranco con espátulas de otros cuadros. Así creé fondos de apoyo a mis dibujos como el verde de uno de los cuadros de la serie Rosas, de 1997, que simula un campo", comenta el pintor, que hacía siete años que no exponía en Lugo.

Ese afán por reciclar para crear comenzó ya en sus años de estudiante en Madrid. "Recogía carteles publicitarios cuando iba por la calle y los metía debajo de un coche para guardarlos y con esos trozos hacía cuadros", afirma.

Bodegones —trazos ligeros de copas o botellas, en su mayor parte—, elementos naturales como árboles o rosas y figuras fragmentadas como las piernas de Epilady rebosantes de erotismo protagonizan varias de las series que hizo el pintor a lo largo de su vida.

Pero también fondos y tonos que sugieren paisajes como la serie Aguas del Eume y cuadros con tonalidades rojos, verdes y azules que crean un impactante efecto óptico, cercano al postimpresionismo como la serie Lizo, con una técnica nueva surgida de un cabreo con un cuadro que no le gustó.

"Había pintado una mujer leyendo recostada que no me gustaba y, sin querer, se me escapó algo de pintura de un pincel y empecé a jugar con el efecto creando salpicaduras con un óleo que fabricaba yo para que fuese más líquido", cuenta García Gesto.

La muestra puede visitarse de lunes a sábados de 17.30 a 20.30 y forma parte del programa Cultura por Alimentos, que Afundación desarrolla con la Federación Española de Bancos de Alimentos, por lo que los asistentes podrán donar productos no perecederos.