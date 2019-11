Los gallegos Oliver Laxe y Eloy Enciso se cuelan entre los prefinalistas a los Goya

El cine lucense tiene varias presencias destacadas en la relación de las 146 películas que aspiran a hacerse con una estatuilla en la 34ª edición de los premios Goya. La Academia del Cine dará a conocer el día 2 de diciembre los finalistas de cada categoría.

O que arde figura entre los seleccionados en 15 categorías.Además de mejor película, Oliver Laxe podría colarse con su tercer largometraje entre los nominados a mejor dirección y guion original. Los protagonistas, Amador Arias (A Fonsagrada) y Benedicta Sánchez (O Corgo) optan a las categorías de actor revelación. También están seleccionados el becerrense Inazio Abrao y Elena Fernández para mejor actor y actriz de reparto, respectivamente.

Asimismo, la cinta aspira a dirección de producción, dirección de fotografía, montaje, dirección artística —Curru Garabal (A Coruña) y Samuel Lema (Pontevedra)—, diseño de vestuario, maquillaje y peluquería —Raquel Fidalgo (A Coruña)—, sonido —Xavi Souto (Vigo) y David Machado— y efectos especiales.

Eloy Enciso logró figurar entre los aspirantes en doce categorías por Longa noite. El meirego está en mejor película dirección y guion adaptado, y la lucense Melania Freire figura en diseño de vestuario. Otras categorías en las que figura Longa noite son actor revelación, actriz revelación, dirección de producción, dirección de fotografía, montaje, dirección artística, sonido y efectos especiales.

Luis Tosar figura en actor protagonista por Quien a hierro mata e Intemperie. En esta cinta fueron escogidos también María Vázquez —que tiene orígenes en Carballedo—, Juan Galiñanes (guion) y el fallecido Xan Cejudo.

Zeltia Montes, con orígenes en O Saviñao, aspira a entrar en mejor música original en Adiós y El silencio del pantano, una cinta por la que Pedro Alonso espera ser nominado mejor actor protagonista. Como actor de reparto aparece Tamar Novas en Elisa y Marcela, de Isabel Coixet.

Feedback, película coruñesa de Vaca Films que dirige Pedro C. Alonso, podría lograr 18 nominaciones como mejor película (Vaca Films), dirección novel y guion original (Pedro C. Alonso), mejor música original (Sergio Moure de Oteyza), mejor actor protagonista, actor de reparto, actriz de reparto, actriz revelación, dirección de producción, dirección de fotografía, montaje (Juan Galiñanes), dirección artística, diseño de vestuario (Iria C. Alonso), maquillaje y peluquería (Raquel Fidalgo, Noé Montes, Alberto Hortas), sonido y efectos especiales.

El vigués Santi Prego podría ser nominado como actor revelación por Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar.

Las 146 películas seleccionadas han sido estrenadas en España entre los días 1 de enero y el 31 de diciembre de este año. La gala se celebrará el día

De estas 146 producciones; 88 son de ficción, 55 son documentales y tres de animación. También concurren este año 53 filmes europeos, 15 cintas iberoamericanas y 35 cortometrajes -15 de ficción, 10 documentales y 10 de animación-.

De las historias candidatas a la convocatoria de estos premios -cinco menos que en la edición anterior-, 56 son óperas primas. En cuanto a los guiones, 112 son originales y 29 son adaptados.