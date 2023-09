Galicreques trae a Santiago 60 funciones de títeres de una treintena de compañías

El Festival Galicreques, celebrará en Santiago entre el 7 y el 15 de octubre su 28ª edición. El cartel para este año lo conforman 60 funciones que correrán a cargo de más de 30 compañías teatrales. Organizado por la asociación Barriga Verde con el apoyo del Ayuntamiento de Santiago, la Xunta de Galicia, a Diputación de A Coruña, el Ministerio de Cultura e Deporte y la Fundación SGAE, el festival se ha presentado este martes en el Pazo de Raxoi con la participación de la concejala de Capital Cultural del Ayuntamiento de Santiago, Miriam Louzao; el director de la Axencia Galega das das Industrias Culturais, Jacobo Sutil; y la diputada de Cultura de la Diputación de A Coruña, Natividad González; además del director del festival, Jorge Rey. Antes de las intevenciones, la compañía Nauta y Trópico de Grelos ha representado en la Plaza del Obradoiro una intervención artística que ha suscitado el interés de muchos de los peregrinos que se encontraban frente a la Catedral. "Santiago vuelve a ser el epicentro del teatro de títeres y vuelve a serlo en un año en que la programación crece en número de espectáculos y de compañías. Estamos ante una de las ediciones más amplias de nuestra ya larga trayectoria", ha destacado Jorge Rey. El director del festival ha incidido en la "gran variedad" del programa de este año, "una radiografía bien definida de las tendencias actuales del género de los títeres tanto en Galicia como en el ámbito internacional". Las compañías participantes en esta edición proceden de Argentina, Colombia, Chile, Portugal y Francia. De todas ellas, la mitad (15) son gallegas, como A Xanela do Maxín, Títeres Alakrán, Fantoches Baj, Brincadeira, Nauta, Mircromina o Títeres Cascanueces. Otra novedad en la edición de este año será el relevo generacional que representa el hijo del director, el también actor, titiriteiro y director Rafael Rey. Encabeza además la compañía Nauta y ya en la edición de 2022 de Galicreques se implicó en la organización del festival al encargarse de la puesta en marcha del Cara Bé, la programación destinada a adultos de Galicreques que en este 2023 estará conformada por siete citas, incluida el espectáculo de varietés Cabaré CaraBé. ESTRENOS Galicreques traerá a su 28ª edición, 14 espectáculos inéditos. Destacan los estrenos de compañías gallegas como Babá Bebé, espectáculo de la gallega A Xanela do Maxín que se podrá ver el viernes 13 de octubre en la Fundación SGAE; Liu Xu Ría, a ardrente velutina, de la Compañía del Dr. Monifate, prevista para el jueves 12 de octubre en la Carpa de la Alameda, o Cuentos de aquí para ti, de Olga Abad y Carmen Domech, que llegará al parque compostelano ese mismo día. La compañía portuguesa Krisalida dará a conocer en el Teatro Principal el miércoles 11 de octubre su Estorias e o Lume, mientras que los colombianos de La Pepa del Manoncillo hará el propio el día siguiente con Me lleva el Diablo y la formación catalana Fil de Guá representará por vez primera en el mismo escenario su espectáculo Las Avispas, en gallego y dentro de la sección de cara Bé, el viernes 13. Otros espectáculos que se estrenan en el Galicreques son Vicente, el pirata valiente, de la compañía valenciana La Carreta; Fábulas, cuentos y canciones para alegrar los corazones, de los colombianos Los Juglares; Él Cumple de Pablito, de la formación extremeña Piccolo Teatro de Marionetas, o Renata, de la compañía argentina Lucero. DESCENTRALIZACIÓN Y FUNCIONES ESCOLARES Algo en lo que han puesto el foco todos los intervinientes ha sido en la importancia de la descentralización de las representaciones. El festival distribuye por multitud de escenarios su cartel. Así, están previstas representaciones en la Fundación SGAE, en el Teatro Principal, en la Carpa de la Alameda, en diversas calles y plazas de la ciudad y nos centro socioculturales de nueve barrios (Romaño, Conxo, Santa Marta, Ensanche, Fontiñas, Figueiras, Vite, Marantes y O Castiñeiriño). El otro pilar de Galicreques es el programa de funciones escolares. Este año, están previstas 17 representaciones que se iniciarán el lunes 9 y se extenderán hasta el miércoles 18. A este respecto, han recordado que en 2022, este programa contó con la asistencia de más de 1.300 estudiantes de 32 centros de educación de los ayuntamientos de Santiago, Teo, Ames, Val do Dubra, Oroso, Catoira, Brión, Mesía y Vilasantar.