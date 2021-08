Gabriel Fernández: "Fuera de Galicia llama la atención el talento urbano que tenemos"

Nacido en Viveiro y con tan solo 23 años, Gabriel Fernández es músico, compositor y productor de, entre otros discos, el último de Juancho Marqués.

¿De dónde viene su afición por la música?

Viene de familia, mi abuelo tocó toda la vida, primero el bajo en orquestas y luego se pasó al saxofón. Desde muy temprana edad empezó en la banda de música de Viveiro y luego cuando creció comenzó en las orquestas, que es lo que se llevaba en la época y hasta el día de hoy que sigue tocando en la banda de Viveiro.

No vivir en una ciudad, ¿supuso un hándicap para usted a la hora de triunfar en la música?

Siempre es más complicado porque hay que buscarse las castañas fuera del pueblo, ya que existen limitaciones. Ahora con internet es más fácil, pero hace no muchos años había como una barrera que tenías que saltar si querías intentarlo de verdad y poder llevar la música a otro sitio.

De pequeño, ¿cuáles eran sus referentes musicales?

Los primeros recuerdos que tengo escuchando música es con la orquesta de mi abuelo, que tocaba desde vals hasta cumbias, pasando por pasodobles. Luego cuando empecé en el conservatorio tuve contacto con la música clásica pero no fue hasta los diez o doce años que me comenzó a picar el gusanillo por otra música, gracias a lo que escuchaba mi hermano en casa: rap, hip hop o hardcore. Me las ponía y cuando las oía iba cogiendo de un lado y del otro.

Usted colabora con Juancho Marqués. ¿Cómo se conocieron?

Fue mediante un amigo en común que tenemos que se llama H. Roto. Yo cuando tenía 14 años, junto al compañero del grupo que tenía por aquel entonces, organizábamos unos conciertos en Viveiro de rap, en un sitio donde no estaba muy frecuentado este género. Nos picó el gusanillo y como nosotros teníamos un grupo pues aprovechamos e hicimos un pequeño festival de tres o cuatro grupos y ahí trajimos a H. Roto, que resulta ser de Aranjuez, el pueblo de Juancho Marqués. Justo H. Roto por esa época ya sabía que iba a salir en el disco de Suite Soprano, el grupo de Juancho. Hablando y enseñándonos música que hacíamos ambos, un día me dijo: "Mira tío, que te va a llamar Juancho porque les he enseñado esto tuyo, les ha cuadrado para el disco" y desde entonces estamos trabajando. Justo el primer tema que hicimos fue Suave.

"Me gustaría tocar en Latinoamérica y colaborar en un futuro con Alejandro Sanz"

¿Fue muy difícil convencer a Juancho de ir a Viveiro a componer?

En Viveiro estamos haciendo el disco nuevo y grabamos un acústico en el conservatorio, pero para nada fue difícil. Juancho es una persona que le gusta salirse de su entorno para ir a componer y lo bonito del proceso de composición que estamos viviendo es poder irnos a mi estudio que está apartado en la montaña y justo bajas una cuesta y estás en la playa, eso es lo que a él más le llama la atención porque lo saca de su zona de confort y estamos totalmente dedicados a la composición.

¿Cómo es ese proceso?

El proceso que estamos viviendo actualmente es un poco distinto al habitual en el sentido de que nos juntamos bastantes personas en el estudio, antes lo hacíamos de una manera más íntima, ya que estábamos solo Juancho y yo. Esta vez, como queríamos beber de otras fuentes, alimentarnos de los conocimientos de otras personas, pues decidimos llamar a más gente. Vino Cristian Delgado, batería de la banda de Juancho, Carlos Martín, su bajista, y ya de esa manera podíamos componer como las maquetas finales pero ya desde un principio, teníamos una batería grabada y una idea más concreta.

Por qué cree que en Galicia existe tanto talento en el género de la música urbana?

Yo desde que era chaval ya había gente con mucho talento y aún seguimos en contacto ahora y trabajando con muchos. Siempre hubo muchos grupos que llamaban la atención fuera de Galicia y los sigue habiendo, pero ahí entra en juego el factor de la barrera de la que te hablaba antes, de gente que se tuvo que ir de Galicia para poder subir un escalón en la música. La cuestión de que siempre hay grupos que destacan puede ser por la alimentación interna que tenemos.