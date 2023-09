Lázaro: "Freddie Mercury era estratosférico, pero nos acercamos todo lo posible"

Resucitar a los muertos puede ser una cuestión milagrosa, pero para Andrés Lázaro, a pesar de que no le ha resultado fácil, es un trabajo, ya que es el encargado de mostrar el legado de Freddie Mercury en el proyecto Magic Queen. Un espectacular tributo al legendario grupo de rock que ofrecerá su espectáculo este viernes, a las ocho y media de la tarde, en el parque de San Francisco de Ribadeo.

¿Es la primera vez que tocan en Ribadeo?

Sí, es la primera vez que estamos por la zona. Por Galicia hemos estado más veces y, la verdad, tenemos muchas ganas. Nos hace mucha ilusión. Nos gusta mucho viajar y hacemos muchos kilómetros en furgoneta y, aún así, aunque acabemos reventados, siempre vamos motivados y esperamos repetir por allá.

¿Cómo comenzaron con el proyecto de Magic Queen?

Lo que es el grupo comenzó en 2016 y yo llevo desde el principio de la banda. En un principio, la idea comenzamos a moverla por garitos y pubs y, luego, comenzamos a ir a productoras y escenarios grandes hasta llegar a dar a conocernos a todo el público en general haciendo giras por toda España. Con lo cual, llevamos desde ese comienzo actuando en diferentes lugares y llevando el homenaje a Queen por todos lados.

¿Ya les reconocen por hacer este show?

Yo, en Extremadura, ya era conocido por estar en otros grupos y el batería, que se llama Líber de Torres, me propuso hace ya tiempo la idea. La figura de Freddie Mercury es muy respetada y al principio no lo tenía muy claro pero luego, pensándolo bien, concordamos en que de hacerlo, nos aplicaríamos al máximo. Estudiamos y analizamos todo para que la figura de Freddie fuese lo más idéntica posible. Obviamente, no podemos alcanzar el nivel de ese artista, hablamos de un nivel estratosférico, pero por lo menos hacerlo lo más cercano posible a Queen. Que fuese fiel y respetable.

¿Como continuaron a partir de ahí?

Contactamos con el guitarrista, Manu Herrera, que también tenía ganas de hacer algo parecido ya que le encantaba Queen y, posteriormente, contactamos con el bajista, Manuel Mesa. Entre los cuatro montamos el proyecto. La verdad, los comienzos son muy duros, pero hemos ido moviendo la cosa a mejor y ahora tenemos un espectáculo impresionante. Hacemos un buen equipo y tenemos buen escenario y vestuario.

¿Cómo fue la preparación, en lo personal y vocalmente, para interpretar a un personaje como Freddie Mercury?

Lo fui desarrollando poco a poco durante el tiempo. A fin de cuentas estudié canto lírico muchos años y me vino muy bien ya que él usa mucho el lírico a la hora de realizar sus propuestas. Yo siempre me he dedicado al rock y al metal, de modo que mezclar la parte en la que he invertido tanto tiempo como esto último con el lírico me ayudó mucho a conseguir llegar a eses niveles.

Para eso hacen falta unas cualidades innatas.

Yo tengo voz de contratenor, incluso de lo aguda que es mi voz va hacia lo soprano, y eso me ha ayudado también mucho a llegar a ese nivel . Aparte, luego tuve que estudiar y analizar mucho sus movimientos y ver cómo funcionaba él en el escenario. De esa manera ya lo tengo integrado a la hora de realizar sus movimientos y poses. También doy un toque personal, pero siempre ofreciendo lo que él haría. La verdad, ha sido un reto complicado a la hora de cantarlo ya que es una voz única, por así decirlo, pero creo que hemos llegado a algo parecido a la perfección. La gente disfruta y se integra en el espectáculo llevándose un bonito recuerdo.

¿Qué cree que atrae tanto al público para que se mantenga tanto el fanatismo por el grupo?

Yo creo que Queen eran muy eclécticos y jugaron siempre a adaptarse a los tiempos. Luego, Freddie en sí era una persona que iba muy adelantada a su tiempo y jugó mucho con eso. También era diseñador gráfico y eso le ayudó bastante. Se adelantó mucho con la forma de hacer su música, de vestir y, a día de hoy, se siguen usando en la moda sus diseños, pero con cambios. Pero a fin de cuentas todo se resume en que la banda marcó un antes y un después y las canciones no pasan de moda. Siempre llevamos a nuestras actuaciones canciones como I want to break free, que fue una canción de protesta que rompió muchos estándares y fue prohibida en muchos países. Definieron una época y, a pesar de los cambios que hiciera el artista, siempre se adaptó a los tiempos que iban entrando. Por eso Queen sigue estando presente en las nuevas generaciones. También la memoria de Freddie sigue estando presente a pesar del paso del tiempo.

¿Cansa interpretar siempre al mismo artista?

A mí me cansa todo lo que implica hacer la actuación en sí. Como se podrá comprobar hoy en Ribadeo, siempre estoy moviéndome en el escenario. Son dos horas de espectáculo intenso y de forma continuada. Siempre acabo hecho polvo. Pero lo disfruto mucho y cada sitio te ofrece una experiencia nueva, así que aunque cantemos lo mismo, nos divertimos y lo pasamos bien. Llevamos un buen recuerdo y seguiremos haciendo lo que nos gusta.

¿Hay alguna canción favorita o que más emocione al cantarla en sus espectáculos?

Eso va mucho según gustos, pero sí que me he dado cuenta de que la gente con I want to break free, We are the champions, o Love of my life, se levanta a cantar. Y, sobre todo, me han dicho que se han echado a llorar con Show must go on. Esa canción fue de las últimas que grabó Freddie Mercury y la gente puede llegar a llorar en mitad de la actuación. Llegar a tocar las emociones de los demás es importante ya que quiere decir que nuestro trabajo está bien hecho y nos gusta eso. Nos gusta pensar que aunque no hayan llegado a ver al verdadero Freddie que, por lo menos, puedan vivir algo similar y que se recuerde qué es lo importante.

En cuanto al futuro, ¿tienen planeado algún cambio?

Aparte de que cada integrante tenemos otros proyectos que combinamos durante el año con este espectáculo, en este caso queremos darle más fuerza en el futuro. Más atrezzo, variar el escenario e integrar más repertorio. Queen tiene tantas canciones y todas son tan conocidas que a la hora de seleccionar una nueva lista para las actuaciones es muy complicado. Queremos hacer más potente el espectáculo y, si podemos, siempre intentaremos mejorarlo.

¿El homenaje lo están haciendo solo en verano o es todo el año?

El espectáculo es todo el año, aunque durante el invierno la cosa está más parada y las actuaciones se realizan dentro de los teatros. En verano, como ya hay festivales y demás, ya se hace al aire libre y se mueve mucho más.

La gira actual, ¿hasta cuándo dura?

Nosotros la gira siempre la acabamos a finales de verano. Esto suele ser sobre finales de septiembre y, después, comenzaremos la nueva temporada del año 23-24, en que volveremos a actuar en invierno por teatros de toda España.