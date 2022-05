Francisco Narla habla en Lugo sobre su nueva novela, 'Balvanera'

El escritor lucense Francisco Narla presentó este jueves su nueva novela, Balbanera, en O Vello Cárcere de Lugo. El autor explicó esta aventura ambientada en el Yucatán del siglo XVI, en la que varios personajes quieren robar la carga de un barco de Indias que lleva un material muy valioso para poder teñir la ropa con un elegante color negro.

La obra está protagonizada por un pobre, Camacho, y ambientada en el México de finales del siglo XVI. "Falo da corrupción no imperio español a través do comercio do pao de tinta, que permitía aos Austrias vestir de negro porque foron os primeiros en ter ese tinte. O pao de tinta era máis valioso que o ouro ou a prata", explicaba Narla (Lugo, 1978) en una entrevista publicada esta semana en El Progreso.

Asistentes a la presentación de la última novela de Narla. VICTORIA RODRÍGUEZ

"Camacho é un rapaz sen apelido, que daquela aseguraba unha posición. Camacho chámase en realidade Isidoro Bernal María de la Santísima Merced de la Visitación y Brochero, que foi como lle puxo a nai. Púxenlle Camacho como fillo da Camacha, que é unha personaxe da que fala Cervantes, é unha homenaxe a Cervantes", detalla el autor.

Narla, que vive en Friol, también es piloto y la que firma ahora es su octava obra.