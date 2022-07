A Real Academia Galega (RAG) dedicará o Día das Letras Galegas 2023 a Francisco Fernández del Riego (Vilanova de Lourenzá, 1913 - Vigo, 2010). Así o decidiu o pleno da institución reunido este sábado en sesión ordinaria.

Segundo detallou a RAG, o pleno acordou homenaxear a Fernández del Riego o próximo 17 de maio, coincidindo coa celebración do 60 aniversario do primeiro Día das Letras Galegas, do que foi inspirador, e os 110 anos do seu nacemento.

Fernández del Riego foi membro da nova xeración de intelectuais que deron continuidade ao ideario do Grupo Nós. "Francisco Fernández del Riego foi un loitador cultural incansable que se chegou a converter nunha auténtica institución do país, respectado por todos e aberto ás diversas manifestacións do galeguismo", destacou a entidade.

A principios dos anos 50 foi un dos fundadores da Editorial Galaxia e na última etapa da súa vida presidiu a Real Academia Galega (1997-2001).