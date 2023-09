Francisco Castro dimite como director xeral de Galaxia

Francisco Castro presentou este luns a súa dimisión como director xeral de Galaxia, unha das maiores editoriais de Galicia. "Entendín que non podo continuar despois de que a empesa se negase reiteradamente durante os últimos dez días a emitir un comunicado que desarmase as acusacións contra a editoral", indica en referencia a unha entrevista ao tamén escritor Alberto Ramos na que o acusaba de mala praxe na súa xestión.

"Coido que non ten sentido permanecer á fronte dunha empresa que decide moi conscientemente non defender en tempo e forma a súa imaxe ata agora impecable, o seu enorme prestixio e, sobre todo, a honorabilidade e dignidade do traballo das demais empregadas e empregados, publicamente cuestionadas", abunda Castro nun comunicado compartido nas súas redes sociais.

Na entrevista publicada por Praza Pública hai dez días, Alberto Ramos denunciaba problemas para que Galaxia lle fixese contrato logo de gañar o Premio Repsol de narrativa breve por Os corpos dos Romanov.

A polémica estendeuse ao universo literario galego e nas redes sociais houbo varios pronunciamentos nos últimos días. O propio Castro respostou ao autor no seu blog e logo Tati Mancebo, ex traballadora de Galaxia, anunciou o inicio de accións legais por un despedimento que cualificou de "inxusto e cruel"

Agora, Castro reaccionou presentando a súa dimisión e cargando contra a presidencia da editorial e contra o seu conselleiro delegado.

"A miña conciencia impídeme representar un cargo de alta dirección nunha empresa que, en múltiples ocasións, pero de forma especialmente virulenta nos últimos días, afeou nos seus órganos de xestión aspectos vinculados coa miña faceta artística, a miña vinda persoal e as miñas actividades privadas, especialmente as que teñen que ver coa miña ideoloxía política publicamente recoñecida antes mesmo do meu nomeamento", afirma Castro no escrito.

O xa ex director xeral lembra como se fundou Galaxia e por que, e afirma que se "eses valores se esquecen e se cuestionan desde o propio corazón da empresa”, carece de sentido para el seguir á fronte.

Castro defínese a si mesmo como "un escritor e un activista da nosa cultura" e afirma que continuará defendendo el "ideario fundacional de Galaxia" alí onde vaia a partir de agora, para finalizar afirmando que "as institucións culturais permanecen, mentres que las persoas pasan".