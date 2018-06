Fran Bobadilla, pintor de la memoria, expone en la galería About Art de Lugo

LUGO. La galería About Art de Lugo expone desde el jueves la colecición de pinturas y esculturas Arquinatura, del artista lucense afincado en Florencia Fran Bobadilla. La serie pictórica, como el nombre de la muestra indica, juega con la idea de arquitectura y plástica, a las que aporta la visión nocturna.

«Me interesa la arquitectura desde el punto de vista nocturno —dice Bobadilla—, el cruce de sombras... Las texturas de los suelos y las fachadas son irreales... Me interesa mucho todo ese juego».

Ese escenario onírico, surrealista y teatral, Bobadilla lo ejecuta trasladándolo -por exigencia cromática- al día. «Intento llevar todas esas sensaciones de la noche al día. Y lo que se queda en negro, lo que me delata, es la propia naturaleza».

En su caso, abundantes palmeras, «porque me gustan», comenta riendo, y porque abundaban en Miami, uno de los lugares donde el artista residió y que le impactó por su fusión entre lo vegetal y lo arquitectónico.

Bobadilla es un artista de la memoria, pues no trabaja partiendo de lo real ni utiliza archivo fotográfico. Todos los paisajes que cuelgan en About Art no existen, «pero sí es algo que he vivido y es algo que se me ha quedado en la retina», matiza.

El lucense trabaja cada una de sus piezas mediante un proceso de superposición de planos de color y texturas. Son cuadros vivos, vegetales, con la lluvia gallega muy presente, que ayuda a crear efectos muy interesantes.

Fran Bobadilla (Lugo, 1975), comenzó sus estudios de pintura en 1985 y obtuvo su primer premio de diseño en la Bell"s School de Felsted, Inglaterra, en 1987.

Se trasladó a Madrid en 1998 y se licenció en Bellas Artes en la Universidad Complutense en 2004. Durante sus estudios trabajó como ayudante en el estudio del pintor César Galicia para la realización de trabajos gráficos en técnica mixta y en el taller de grabado del artista Carlos Pérez. En 2002 ganó una beca en la Academia de Bellas Artes de Roma donde asistió al curso de pintura del pintor Gianfranco Notargiacomo.

Bobadilla expone su obra de manera internacional en lugares como Londres, Miami, Bolonia, Florencia, Lisboa, París, Venecia, Santiago de Compostela, Málaga y su ciudad natal, Lugo, entre otros. Actualmente vive y trabaja en Florencia.