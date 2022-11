Fran Alonso: "Vivimos nun pequeno país que ten unha literatura prodixiosa"

Tras dúas edicións nas que foi necesario modificar o tradicional acto de entrega dos Premios Xerais, o galardón volveu onte á normalidade cun acto celebrado no Museo do Mar de Vigo. María Solar, Rocío Leira e Anxo Iglesias recibiron os premios Xerais de Novela, Jules Verne de Literatura Xuvenil e Merlín de Literatura Infantil, respectivamente.

"Estes libros son o resultado do esforzo enorme de dúas escritoras e un escritor por pensar, imaxinar e crear desde o entusiasmo, querendo capturar o mundo para darlle forma e devolvelo remodelado, con esa visión prodixiosa que é a literatura", recalcou o director de Xerais, Fran Alonso, ao inaugurar o acto.

Ademais, tivo palabras de agradecemento para o equipo de Xerais, así como para "unha sociedade amiga e cómplice". Neste sentido, destacou que "vivimos nun país pequeno cunha literatura prrodixiosa" que acadou 25 premios nacionais nas últimas décadas e 11 dos últimos 23 premios Lazarillo convocados.

"Como non emocionarse? Hai tanto traballo detrás dunha novela, como non emocionarse cando recibes un premio que vés lendo e coleccionando desde a adolescencia?", preguntábase María Solar ao recoller o galardón á súa novela A culpa, que lle levou anos escribir.

Con este thriller psicolóxico, a autora mergúllanos nunha narrativa na que non podemos tomar alento ata desvelar por completo a historia de dominación, tolemia e morte onde a culpa é omnipresente. "Ides atopar en A culpa un thriller adubado de novela negra, no envoltorio, e unha novela máis literaria e psicolóxica, no corazón", indicou a autora.

Pola súa parte, Rocío Leira dedicou o seu libro "a aqueles que se permiten o luxo de cuestionar as cousas, a aqueles que son capaces de observalo todo baixo perspectivas diferentes". Cicuta para dous, a obra de Rocío Leira gañadora do Jules Verne, é unha novela de investigación chea de humor e intriga e protagonizada por un filósofo. Como a propia autora dixo, está pensada para público adolescente. "A rebeldía que acompaña esas idades, as infinitas dúbidas que amosan os adolescentes, son a materia prima por excelencia de calquera filósofo que se prece".

O Premio Merlín 2022 foi outorgado a Anxo Iglesias polo seu poemario Unha nova dimensión. Das 37 edicións que leva en marcha o premio, esta é a segunda vez que un libro de poesía infantil se fai co galardón. Iglesias, para quen este é o seu primeiro libro, empregou precisamente un poema para agradecer o recoñecemento ao xurado ou do que significa para el este recoñecemento.

Os tres libros gañadores, que foron fallados no pasado mes de xullo, xa están dispoñibles nas librarías.