"La foto que está nominada representa a los niños como superhéroes de la pandemia"

La imagen de una pequeña superheroína le ha valido a la fotógrafa vilalbesa Inma Purriños su primera nominación en el Premio Internacional de la Imagen Luces de Granada, en Bebé e Infantil.

¿Qué sensación tiene?

Mucha alegría, porque tal y como fue el 2020, esto siempre viene bien. Y eso que muchos siguieron viniendo al estudio, tomando todas las precauciones, pero fue un año difícil. Estoy muy contenta y me hizo especial ilusión que fuera con esta foto.

¿Por qué?

Por su simbología, porque representa a los pequeños como los superhéroes de la pandemia. En ella sale retratada una niña con mascarilla y un pañuelo a modo de capa y, desde que la disparé en el estudio, me encantó. Estaba todo en su sitio.

Entonces lo tuvo claro a la hora de enviarla a Luces de Granada.

Envié cuatro en total, el último día y a última hora. Todos los años participo, porque lo recaudado se destina a alguna ONG, pero casi siempre lo hacía con foto de paisajes, así que esta es la primera vez que lo hago en infantil y el primer año que me nominan.

¿Y cómo es trabajar con niños?

A mí me encanta, es con quien más me gusta trabajar por lo bien que me lo paso. Este año se nota que a los más pequeños les cuesta más, vienen más desconfiados, y te los tienes que ganar. Pero siempre lo consigues y acaba siendo muy divertido.

En cuanto a la competencia, ¿qué nivel encuentra en los premios?

El premio ya es estar nominada, hay un nivel muy alto y trabajos preciosos. Unos me gustan más que otros, pero la selección es buena en todas las secciones.

¿Compite contra otros gallegos?

Sí, con Manuel Iglesias, de Ribeira; Víctor Martínez, de Noia, y Edu Pereira, de Ferrol.

Premios Fepfi, los Quijotes, Luces de Granada, donde Yolanda ganó dos años seguidos. ¿Uno se acostumbra?

Mi hermana y yo para nada. Siempre estamos felices de recibir reconocimientos y los vivimos con la misma alegría que hace 20 años.