A editorial lusa Officium Lectionis vén de sacar do prelo a tradución ao portugués de Neve de agosto, o primeiro libro de poemas da xornalista de El Progreso Nieves Neira. Trátase da primeira tradución a outra lingua da ópera prima de Nieves Neira que, por outra parte, xa viu tamén traducidos varios dos seus poemas ao castelán na Revista Áurea.

A tradución ao portugués de Neve de agosto —un libro que foi publicado hai só un ano pola editora galega Chan da Pólvora— foi levada a cabo por Genaro da Silva e Sara Veiga.

"Para min, o feito de que fose traducido este primeiro libro meu ao portugués supuxo unha grande alegría, e tamén unha sorpresa que recibín con moito agradecemento. Ás veces hai unha gran distancia entre o sector da edición galega e a portuguesa, cando debera haber máis comunicación, porque é o camiño máis próximo na lingua", comenta a xornalista de El Progreso.

Neve de agosto é un libro que abrangue varios poemas cunha temática que parte sempre da idea do inesperado, segundo explica a súa autora.

"É un tanto difícil definir a temática do libro. Poderiamos dicir que é a idea do inesperado, do que irrompe na realidade, e trata sobre como a linguaxe se abre a ese encontro co inesperado, co outro", indica a xornalista, que engade que Neve de agosto está estruturado en seis partes distintas.

Encontro en Barcelos

Nieves Neira tamén foi convidada a participar, hai só uns días, no segundo encontro Poeta à solta que tivo lugar en Barcelos (Portugal), tamén organizado pola Cámara Municipal e a editorial. Nesa xuntanza, Nieves Neira foi a única escritora española en participar.

"O organizador foi o director da editorial, José Rui Teixeira, un home cunha gran sensibilidade cara á lingua galega e as outras linguas peninsulares. Este ano convidáronme, e alí estiven compartindo a paixón pola poesía con autores do outro lado do Miño pero cos que temos referencias comúns", explicou a xornalista.

No encontro, houbo recitais, charlas e tamén coloquios entre os escritores participantes: Joaquim Félix de Carvalho, Jorge Melícias, Raquel Patriarca e Ruy Ventura, ademais de Nieves Neira.

A editorial sacou, así mesmo e co gallo deste evento, un libro con poemas dos autores que estiveron no encontro de Barcelos, que tamén se titula igual que o encontro, Poeta à solta.