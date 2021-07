Florencio Delgado Gurriarán será o homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2022

O escritor, editor e activista Florencio Delgado Gurriarán será o homenaxeado no Día das Letras Galegas do próximo ano.

O pleno da Real Academia Galega acordou este venres dedicar o 17 de maio ao autor, unha importante figura do activismo no exilio galego en México.

A candidatura obtivo o apoio de 14 dos membros do plenario da institución académica galega, reunida este venres na súa sede na Coruña. Había outras dúas propostas: a do poeta e dramaturgo Fiz Vergara Vilariño (catro votos) e a candidatura conxunta do fundador da Editorial Nós Ánxel Casal e o poeta granadino Federico García Lorca (catro votos).

Florencio Delgado Gurriarán (Vilamartín de Valdeorras, Ourense, 1903 - Fair Oaks, Estados Unidos, 1987) licenciouse en Dereito na Universidade de Valladolid para, posteriormente, exercer como avogado no Barco de Valdeorras, e ingresou no Partido Galeguista en 1933.