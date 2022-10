Fito e Bambi formaron a banda Los Revelators "por amor ao garaxe e ao rock"

Fito Lombardero (Lugo, 1955) ten os ollos negros como os paxaros. Sempre traballou en asuntos que amanecían despois do mediodía, aínda que botou unha tempada nun laboratorio. Empezou con 14 anos nunha adega lucense, de onde pasou ao restaurante Verruga para acabar montando o pub El 2 de Copas, en 1986. Programou concertos ata pechar no 2000. Os seus asuntos foron o rock e a noite.

Non desatendeu o folk, en absoluto purista, en dous discos de Brath e na banda filoirlandesa Manchester Sound.

Fito é baixista; Bambi, batería. A sección rítmica dos grupos acompasa os latidos, comunícase cunha mirada. En 1984 formaron V. 0., "por versión orixinal", con Kimuru, entre outros. Bambi (Lugo, 1966) entrou nun estudo da TVG con 16 anos. "V. O. soabamos a La Mode, a ese pop", comenta Fito. Coincidiron no programa. Os madrileños déronlles o visto bo.

Seguiron entendéndose en Los Contentos, a banda que sacralizou o garaxe en Galicia, entre 1987 e 1990. Xunto a Fran e Piti Sanz. Gravaron un EP, un longa duración e algún vídeo. Un deles foi dirixido por un incipiente Luis Tosar e producido por Luis Tosar, daquela o actor máis famoso de Lugo, unicamente. Los Contentos foi un conxunto fascinante por talentoso e breve.

O seguinte paso de Fito chamouse The Pielands. "Faciamos versións de Bowie, os Stones, os Beatles ou os Kinks".

Bambi e máis el seguiron atopándose a gusto no garaxe, na psicodelia e nas rúas. O batería explica que decidiran "recordar a Los Contentos cun concerto único no que participasen vinte músicos da cidade para tocar vinte temas. Todos estaban en activo, polo que foi complicado xuntalos, pero démolo feito". Chegou a pandemia e aguou a idea de volver sobre o repertorio da banda e versións de rock dos anos 60 e 70, como outras tantas ideas.

Fito e Bambi decidiron mantiveron a idea de tocar xuntos, pero necesitaban un guitarrista

Masuak

O fracaso da nostalxia volveuse unha vitoria do amor. Fito e Bambi mantiveron a idea de tocar xuntos, pero necesitaban un guitarrista. Sabían que Chris Masuak residía en Viveiro, onde chegara atraído pola súa parella. Teñen unha academia de inglés. Masuak figura no canon do punk australiano polo oficio que demostrou con Radio Birdman. Sigue en activo en Chris Masuak & The Viveiro Waves Riders, e produce a outros conxuntos.

A misión tocoulle a Bambi. "Eu sabía que ía dar un concerto. Fun velo. Dábame reparo propoñerlle tocar con nós, pero pensei que non tiña nada que perder. Ao rematar a actuación achegueime a el. "Me parece un plan", contestou.

O seguinte paso foi non buscar un guitarra. "Non queriamos un guitarra, pensamos que era mellor un teclista para soar máis setenteiros, con un Farfisa e un Hammond", apunta Fito. Andrés Haensel fixera blues con Los Zorros e agora participa en Haenselus. Andrés leva doce anos en Lugo. Procede de Ecuador, onde escoitaba a Hendrix, Led Zeppelin e os Doors na casa, co seu pai, que é guitarrista. "Probé con el garage y me gustó".

Os catro integran Los Reveletors, que preparan un EP que terá entre 3 e 5 temas, que gravarán de cara a un LP. Eses temas e outros ata vinte soarán no próximo concerto da banda, que se celebrará 16 de decembro na sala Clavicémbalo de Lugo.