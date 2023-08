"Firmaba como un hombre por miedo a que no me publicasen"

Los dibujos de Laura Pérez Vernetti (Barcelona, 1958) que se muestran en Viñetas desde o Atlántico proceden de un cómic que dedicó al poeta soviético Vladímir Maiakovski, El caso Maikovski (Luces de Gálibo, 2014).

¿De dónde viene su interés por el escritor y revolucionario ruso Vladímir Maikakovski?

Había hecho un álbum sobre Pessoa. Era un oficinista cuya mayor aventura era ir al café de enfrente. La vida de Maiakovski no tiene nada que ver. Era ajetreadada. Me interesaba su relación con el cartelismo, con Rotchenko, toda esa época... ¿Por cierto, sabe qué horarios tiene el Museo Picasso de A Coruña?

Pues no. Voy muchos fines de semana a A Coruña y siempre me lo he encontrado cerrado.

Es que tengo obra en una muestra sobre la relación de Picasso con el cómic que se expone justo en ese museo.

¿Le atrae la obra del malagueño Pablo Picasso?

Participé en un álbum colectivo sobre los atentados del 11-M. En ese trabajo combino ilustraciones sobre esa tragedia y los bombardeos de Gernika que pintó Pablo Picasso. Nos dieron el Premio Yellow Kid en Italia a la innovacione narrativa.

Los dibujantes varones se centran en la genitalidad; a las dibujantes nos interesa todo el cuerpo

Se lo pregunto por el Minotauro, el monstruo del laberinto de Creta al que se sacrificaban doncellas. Picasso lo usa en sus cuadros como símbolo de la masculinidad y la muerte. En su primer libro, El toro blanco (1989), aparece esa figura.

La mitología grecorromana me ha influido. En Nosotros somos los muertos hablo de Eros y Tánatos.

Su trabajo forma parte de la exposición Pioneras del cómic, que se inaugura hoy en A Coruña. Usted debuta en El Víbora, un cómic underground de Barcelona, en 1981. Eran pocas mujeres.

Éramos pocas. Cuando yo empecé éramos tres o cuatro en toda España. Era difícil porque no se creían que una mujer pudiese dibujar o escribir un guion. Ha habido autoras que han seguido en el underground. Ahora hay otras que se han incorporado, como Flavita Banana. La presencia femenina es importante.

Viñetas desde o Atlántico las ha reconocido en esta edición.

Hoy en día se nos reconoce. Llevo 43 años como autora. Ha sido un camino difícil.

A usted la apoyó Joseph Marie Lo Duca, fundador de Cahiers de Cinema y tótem del periodismo cultural francés. Casi sobra lo de francés.

Lo Duca mandó una carta al editor de El Víbora para decirle que el dibujante Maracaibo era su favorito del cómic.

Los poetas con los que he trabajado han alucinado al ver las estrofas convertidas en imágenes. No se lo imaginaban

Maracaibo era el seudónimo de Laura Pérez Vernetti. ¿Por qué firmaba así al principio?

Porque pensaba que si firmaba con mi nombre no me iban a leer. Así que me puse Maracaibo porque era un puerto de piratas.

En aquella época las autoras hacían un dibujo de estilo andrógino, disimulando su género.

Era el miedo a no publicar o a no poder volver a hacerlo. Un día mi editor me dijo: "Firma Laura". Lo hice y no hubo ningún problema. A partir de ese día lo he seguido haciendo.

Recuerdo que en los años 80 comprábamos El Víbora porque trataba sobre barrios de las afueras, drogas, sexo, rock,... en ese ámbito de realismo sucio usted introduce la mitología con El lobo blanco.

Nunca se había hecho, pero no hubo problemas. Tuve el apoyo de los compañeros, como Gallardo o Max. Me publicaron el álbum en capítulos y después como libro. Lo Duca colaboraba.

Volvamos a Lo Duca.

Pues cuando él me escribe yo tenía 26 años. No me creía que Lo Duca pudiese escribirme. Había publicado una enciclopedia del erotismo; era amigo y colaborador de Fellini, Paul Valéry y George Bataille. Para mí fue un honor.

Decidieron colaborar. Usted vivía en Barcelona. Él, en París. ¿Cómo se comunicaban?

Por carta. Lo Duca me escribía en francés y yo le contestaba en italiano porque él había nacido en Italia. Después viajé a París para visitarlo. Cuando publicamos El toro blanco él vino a Barcelona para apoyar el libro en la presentación.

Ese álbum trata la decadencia de la civilización de Creta. Hay amor, sacrilegios, tormentas y sexo. El sexo ha sido una presencia continuada en su trabajo.

Trato el erotismo desde una óptica de mujer. Los dibujantes varones se centran en la genitalidad; a las dibujantes nos interesa todo el cuerpo; también los genitales, por supuesto, pero no solamente. El erotismo ha sido importante en mi carrera, pero ahora menos. El sexo fue un tema del siglo XX que en el siglo XXI trato menos.

La poesía lo ha reemplazado como tema preferente en su obra.

Ahora estoy acabando un álbum que se llama El designio con el escritor Javier Pérez Andújar. Hay realismo, ciencia ficción,... un poco de todo.

¿Esta ocupación actual con la poesía la conecta con la mitología de sus inicios?

A partir del álbum sobre Pessoa me salían imágenes de poesía. Me dí cuenta de que es un camino fructífero. Hice un libro sobre Fernando Arrabal hace años, con sus poemas. Arrabal se considera, sobre todo, poeta. Es un nuevo género que mezcla cómic y poesía. Hay poetas que piensan que el cómic no está a la altura de la poesía. Hay otros poetas que len mis cómics. Luis Alberto de Cuenca es un forofo de los cómics.

Los poetas hacen un arte muy personal. Son muy reacios a que otros se entrometan en su poesía.

Los poetas con los que he trabajado han alucinado al ver las estrofas convertidas en imágenes. Muchos no se lo imaginaban.

¿Le han dado libertad?

Sí, totalmente.

¿Cuáles era los miedos de los escritores?

Tenían miedo a que la narración en secuencias fuese a cambiar sus poesías, pero no se han ofendido. Al final de esos libros publico los poemas en los que se inspiran los dibujos para que el lector pueda ver la diferencia. Los poetas siempre me han agradecido mis dibujos.

¿Es usted la que se pone en contacto con poetas que le gustan o son ellos quienes le piden que ilustre sus poemarios?

Fui yo la que contacté con los escritores para hacer Ocho poemas. Novela gráfica. Hablé con Luis Alberto de Cuenca para ilustrar u poema suyo. Él me propuso hacer un álbum, que fue Viñetas de plata. Después hicimos Vive la vida. Luis Alberto de Cuenca me dijo: "He leído tu álbum sobre Pessoa, ¿por qué no hacemos otro juntos?". Con el resto de los poetas fui yo quien tomé la iniciativa.