Finales con buenos principios

Los comienzos y los finales son elementos sustanciales de las obras literarias. Los primeros nos persiguen por doquier con su reiterado sonsonete: "Todas las familias felices se parecen, pero las desgraciadas lo son cada una a su manera"; "Hoy mamá ha muerto. O tal vez ayer, no sé" o "Muchos años después, ante el pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer la nieve".

Pero estos fragmentos de Ana Karenina de Tolstoi, El extranjero de Albert Camus o Cien años de soledad de Gabriel García Márquez son solo ejemplos de comienzos representativos de la historia de la literatura.

Es cierto que una novela debe procurar un inicio armónico y original; un arranque que invite a quien lee a sumergirse bajo aguas profundas. Sin embargo, aunque tienen un valor esencial, los finales son los grandes olvidados de los abismos literarios. En lo que concierne a la creación de textos, algunos escritores afirman no ponerse a escribir una línea hasta que no tienen claro el desenlace. Y es evidente que para concretar el final es preciso conocer el plano de alcantarillas que subyace a todo texto y que permite al autor alterar, con una finalidad concreta, la disposición de los elementos de su historia.

Soy una apasionada de los finales. A veces, bastante supersticiosa. Se diría que hasta tal punto que no he querido leer las últimas palabras de una novela de mi escritor favorito: El castillo de Franz Kafka. Los motivos, que tal vez les desvele en otra ocasión, tienen que ver con la forma personal en que los lectores nos relacionamos con los autores y sus escritos. Y, en cualquier caso, el praguense es un escritor de comienzos: "Alguien debió de calumniar a Joseph K. por que sin haber hecho nada malo, una mañana fue detenido" (‘El proceso’) o "Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana de un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto" (La metamorfosis).

Al iniciar un nuevo año, rara vez concedemos importancia a cómo terminamos el anterior. Según lo que sigue, tal vez deberíamos hacerlo, pues cuando se trata de nuestras lecturas, el poso que deja en nosotros un libro es a veces tan profundo que condiciona el modo en que empezamos el siguiente. Podría decirse que, una vez superada la última página de una buena novela, nos comportamos de dos formas diametralmente opuestas: o bien descansamos de la lectura durante un par de días, para que el contenido se asiente de manera oportuna o, no pudiendo concebir la existencia sin historias, nos internamos ya en la siguiente, en un lapso tan breve de tiempo como el de las doce campanadas de Nochevieja.

Centrándome en los finales y dejando de lado los principios, voy a explicarles qué textos leídos recientemente me han cautivado por sus últimas páginas. Un libro con el que he disfrutado especialmente y cuyo final resulta verdaderamente alentador es Con cariño, Rosie de Nuala O’Faolain. Podría decirse que la editorial Hojadelata ha vuelto a conquistarme con una de sus autoras. Esta vez con la historia de una mujer de mediana edad que no se siente bien con su vida y que consigue desmentir la idea de que solo las mujeres jóvenes pueden suscitar interés. Así lo revelan las frases que cierran el relato: "El amor que se da y que se recibe adopta infinitas formas y patrones. ¿Quién sabe cómo será la próxima vez? Recuérdalo". Todo un canto a los comienzos.

Otra autora que no deja de sorprenderme con sus relatos, inquietantes y reveladores, es Mariana Enríquez. Si en otra ocasión he mencionado Las cosas que perdimos en el fuego, quiero destacar ahora una perturbadora antología de cuentos: Los peligros de fumar en la cama. Y, aunque, personalmente, me gustan más sus relatos breves que sus novelas, citaré aquí el final de Nuestra parte de noche; una narración larga donde lo terrorífico se da la mano con lo exotérico y lo ritual: "Un brillo, el silencio, otro brillo, como un corazón exhausto". Magnífica conclusión.

Siguiendo con brillantes escritoras, de la autora Maggie O’Farrell, Tiene que ser aquí constituye un himno a los principios y a la posibilidad de empezar de nuevo. Así lo confirman las palabras finales: "Sí —digo—. Sí". Con la emotividad de siempre, la autora nos traslada desde un inicio lacónico a un final conmovedor. Si de reencuentros con libros se trata, después de la lectura de El mar, el mar y de El príncipe negro, la irlandesa Iris Murdoch regresa a mí con otra novela distinta: Bajo la red; la historia de un escritor que recapacita sobre su pasado. De nuevo, un texto que nos invita a observar la belleza latente que existe a nuestro alrededor. En este caso, la hermosura de unos gatitos lleva al protagonista a concluir: "Es simplemente una de las maravillas del mundo".

Para finalizar, La muerte de Vivek Oji, de la escritora nigeriana Akwaeke Emezi, es uno de los relatos que más me ha cautivado. Su final es una muestra de musicalidad, concisión y sensibilidad: "Y es que, en alguna parte, en el río del tiempo, ya estoy viva". Una maravillosa historia de transformación, autoconocimiento y superación de las limitaciones que la sociedad nos pone y, sobre todo, de las que nos ponemos nosotros mismos.

Una novela que nos invita a reflexionar, pero, por encima de todo, nos anima a sentir. El secreto que devora al protagonista anidará en nuestros corazones durante mucho tiempo. Su desenlace, esa especie de metempsicosis, parece ser la antesala de un nuevo principio. Estos días en que los finales y los comienzos se eslabonan, como ocurre con el cambio de año, tal vez debamos recordar aquella idea de nuestro querido Shakespeare de que "a buen fin no hay mal principio" o, lo que viene a ser lo mismo, que "bien está lo que bien acaba". Y siempre mejor si se empieza leyendo.