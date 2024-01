Fillas de Cassandra e Green Lads, primeiros confirmados en Ortigueira

O dúo Fillas de Cassandra e o grupo bretón Green Lads están entre os primeiros grupos confirmados para a próxima edición do festival de música celta de Ortigueira, que se celebrará do 11 ao 14 de xullo, segundo anunciou o alcalde e director do festival, Valentín Calvín, este mércores en Fitur.

María Pérez (voz e percusión) e Sara Faro (voz, percusión e piano) —as dúas integrantes de Fillas de Cassandra— subiranse ao escenario principal do festival por primeira vez para compartir co público da Alameda a tradición musical que levan ao escenario combinándoa con música electrónica, pop e dramaturxia.

As viguesas Fillas de Cassandra recollen o legado das cantareiras e pandereteiras, material sonoro co que María e Sara elaboran as composicións que propulsan o seu discurso, o seu outro gran aceno de identidade: o feminismo e a reivindicación da muller artística fronte á súa invisibilización e sometemento ao longo do tempo.

No plano internacional, Green Lads aterrará por primeira vez en España para debutar en Ortigueira coa súa mestura de música irlandesa e ritmos electrónicos.

O grupo bretón—con flauta traveseira, dous violíns, guitarra e bailaríns de claqué— leva desde 2018 sendo unha das formacións punteiras en Francia, actuando en festivais como o de Cornualles, Fillet Bleu en Bretaña ou o Festival do Rei Arturo, entre outros. escoceses.

Ademais, repetirá a banda escocesa Peoples Ford Boghall & Bathgate Caledonia Pipe Band, pero esta vez virán como campións do mundo pois veñen de proclamarse gañadores do Campionato Mundial de Bandas de Gaitas, celebrado o pasado mes de agosto na cidade escocesa de Glasgow.

O rexedor anunciou tamén a actuación da Escola de Gaitas de Ortigueira: como fundadora do Festival é un dos seus elementos fundamentais, e este ano máis se cabe, pois forma parte do comité organizador, creado para unha mellor xestión do evento.

Esta edición do festival contará tamén con obradoiros de baile e música, exposicións, a Feira de Artesanía e concertos na igrexa e no teatro, sen esquecer a gastronomía galega, que estará presente tanto nos establecementos de hostalaría como nos food trucks, onde se servirán pratos galegos pero na versión "para levar".