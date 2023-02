Fillas de Cassandra, dúo musical: "Dar co mito de Cassandra para nós foi revelador"

Como nace Fillas de Cassandra?

SARA (S): Pois porque a María e a min nos chaman de forma individual para participar nunhas xornadas feministas [da plataforma viguesa Feminismo Unitario]. Ela proponme aí facer un tema xuntas e interpretalo. Na mesma proba de son, na Praza de Portugal, en Vigo, unha muller achegóusenos e preguntounos como se chamaba o grupo. Mirámonos unha a outra e dixemos, ei, pois igual si que debiamos crear un grupo. A partir de aí empezamos a traballar xuntas.

Fixeron varias actuacións en directo antes de lanzar un single. Non é moi común. Tiñan especial interese en ver se funcionaban en directo antes de comezar a gravar?

MARÍA (M): Eu creo que, en realidade, non pensamos nada. Chamáronnos para un concerto e alá fomos. O único que si que tiñamos claro é que non nos apetecía facer versións, porque tiñamos unha chea de ideas propias. As actuacións fóronse solapando e foi despois cando pensamos no disco, en gravar os temas e sacalos.

Por que esas referencias continuas ás heroínas dos mitos clásicos?

S: Cando atopamos o nome de Cassandra, foi como atopar unha mina de ouro. Eu estudo teatro e a mitoloxía está moi presente neses estudos, e María é unha persoa cunha gran sensibilidade artística en todos os planos. Atopar esa resonancia no mito de Cassandra, nesa muller que é cuestionada a pesar de que predice o futuro, para nós foi revelador. A partir de aí comezamos a tirar do fío e deixamos que a nosa creatividade nos levara a recuperar a esas heroínas. Cassandra tiña tanta forza, dicía tanto de nós, que nos prestaba facer un disco que explorase todo ese universo.

Foron á procura desas heroínas.

M: É que en canto empezamos a tirar algo do fío xa tivemos que parar para escoller porque todas elas, nalgún punto, resoaban en nós. Todas nos gustaban. A miña amiga Alicia axudounos a elixir algún dos mitos que mencionamos.

Este é un disco que ten algo de manifesto e moito de poético. Son varias cousas as que se xuntan aquí: un activismo feminista, pero tamén un coñecemento musical e unha conciencia da realidade na que vivimos

O resultado de todo este traballo é Acrópole, o seu primeiro disco, que veñen de lanzar e que presentan en directo o 4 de marzo na sala Capitol (Santiago).

S: Acrópole sintetiza moi ben a identidade musical e persoal do noso proxecto. A música ten algo de primitivo e de transformador. É capaz de conectar a persoas que nin se coñecen pero que coinciden nun espazo. Organicamente nós acabamos dando con este estilo musical noso, que aínda non sabemos ben como definir, pero que tantas alegrías nos está a dar. Este é un disco que ten algo de manifesto e moito de poético. Son varias cousas as que se xuntan aquí: un activismo feminista, pero tamén un coñecemento musical e unha conciencia da realidade na que vivimos. Ao final, o que estamos facendo é narrando, aínda que sexa a través de historias de hai 2.000 anos, cousas que nos pasan a día de hoxe. Son cuestións enterradas na nosa realidade e que conectan moi ben con outras persoas da nosa xeración porque se senten recoñecidas no que contamos.

M: Viñamos de proxectos nos que falabamos moito de nós mesmas e dos nosos sentimentos, que é algo habitual cando empezas a compoñer, tirar moito das propias experiencias. Aquí atopamos a posibilidade de seguir falando de todo o que nos pasa, pero a través doutras historias.

Fillas de Cassandra é un proxecto feminista?

M: Por suposto que si. De feito, moita xente pregúntanos se imos seguir nesta liña feminista. Pero como que se imos seguir? Sendo nós feministas non podemos facer outro tipo de cancións. Poderán ser máis ou menos explícitas, pero ese vai ser sempre o noso punto de vista.

O produtor do álbum é o pontevedrés Berto. Como se atoparon?

M: Atoparme con el supuxo un punto de inflexión na miña carreira musical. Xa viña dando concertos como pianista e como solista, pero coñecelo foi pasar ao plano profesional. Cando lle mostrei o proxecto que tiñamos entre mans, enseguida quixo producirnos. O noso foi un aprendizaxe mutuo porque, á parte de co seu propio proxecto, comezou con nós. Confiamos cen por cen nel e el en nós. A través del chegamos a esa base electrónica e a ese tipo de produción. E, por enriba de todo, é amigo.

No que fan mestúrase o piano clásico, a harmonía das voces, a música electrónica, o teatro...

S: E a tradición. As líricas tradicionais son importantes. Eu fun cantareira moitos anos. Acheguei esa experiencia.

Séntense conectadas co traballo recente das Tanxugueiras?

M: Claro. Agora mesmo hai un movemento que parte desas raíces para chegar a un son distinto que tamén bebe do pop, do rock ou da electrónica. É como un movemento neotradi. Para nós o disco Contrapunto, das Tanxugueiras, é unha referencia brutal. Tanto o que fan elas como o que fai Baiuca, por exemplo, forma parte dese movemento actual. A pouco que rasques, xa sae.

Que outras referencias manexan? Cara onde lles gustaría que tirara Fillas de Cassandra?

M: O máis bonito é non saber cara onde imos ir. Temos outra referencia, que é super mainstream: Rosalía. Cada cousa que saca é súper novidosa. Gústanos esta sensación de non saber que vai pasar.

S: Penso igual. Cando empezamos a traballar en Acrópole non tiñamos nin idea de como ía ser o disco. Co seguinte creo que pasará igual. María di que aínda non existe porque aínda non o comezamos a pensar. Cando chegue o momento xa sairá.