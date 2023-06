Figueroa: "As ditaduras van facerse co corpo da muller"

Adela Figueroa explicou que un denominador común de todas as ditaduras é "apoderarse do corpo da muller". A liberdade femenina é un dos temas que trata no seu último libro, A quadratura do círculo (Medulia), unha recompilación de contos que presentou onte en Lugo. "Quero facer contraste entre o sexo libre, que é divertido e gratuíto, que é natural, coa invasión dun corpo por outro", di a escritora de Lugo, quen conclúe: "O mundo pode coller algo alegre, algo que decide cada quen, e volvelo sórdido e malo".

Sobre ese tema trata o relato O branco objeto do desejo, que vai dunha rapaza do ámbito galego e franquista que estivera pasando un tempo en París. Os seus costumes contrastan cos tradicionais dos veciños. Comeza cunha rapaza que vaia o médico. O doutor interésase vivamente pola súa roupa interior provocando unha "absoluta intromisión na intimidade" da moza que ten a orixe "nunha sexualidade mal entendida".

Adela Figueroa presenta a falta de consideración de cara ás mulleres de modo máis agudo no conto Dedas, no que usa o humor e o erotismo; pero non esconde a crueldade. Toca a trata de persoas. "Provócame repugnancia a consideración das mulleres como cousa de comercio", asevera.

En Dedas dá "un salto atlántico" ao darse a circunstancia de que algunha das vítimas da operación Carioca era brasileira. Figueroa lembra estadías en Bahía nas que constatou "o contraste entre a beleza e o turismo, o que hai por detrás".

O terceiro conto, A magia dos números ou o círculo infinito vai dedicado aos mestres que intentaron espertar a curiosidade dos escolares, o que cadrou "con mestres da República que foran castigados ou desterrados".

No seu caso, lemba a Gregorio Sanz, que tivo que dar clase nun colexio privado de Lugo tras ser depurado polas súas ideas. "Explicaba tan ben as matemáticas que nunca esquecín os fundamentos que el me ensinou. É unha asignatura que non gusta aos alumnos e a min non me gustou despois porque ninguén mas ensinou coma el", sinala.

Pensamento

A autora recorda que estivo no colexio de Fingoi entre os 4 e os 8 anos. A lembranza máis viva que ten son as ensinanzas de Gregorio Sanz. Figueroa non se explica que fose castigado polo seu pensamento político, "porque era un bendito de Deus, unha persoa relixiosa". Todo o seu pecado foi "ser un mestre daqueles que crían na redención social dos nenos pola cultura", apunta.

Ese conto, que empeza enfocado polo asunto da educación responsable e fomentadora da liberdade deriva cara ao tema da corrupción. Hai un segundo "salto", que dá "ao mundo actual e á burbulla inmobilaria".

Os tres relatos do recompilatorio A quadratura do círculo están ambientados en Lugo, pero, como anuncia a súa autora no subtítulo, "poderían ter acontecido en calquera lugar porque tratan de asuntos universais", anota en referencia á "corrupción, á denuncia da trata de persoas, á ecoloxía, á denuncia das macroexplotacións,...".