El festival PortAmérica, aplazado a 2022

La décima edición del festival cultural PortAmérica, programada para el mes de julio en Caldas de Reis, ha sido aplazada a 2022 debido a la pandemia de covid-19, según informaron los organizadores. "No pudo ser en 2020, ni tampoco lo será en 2021", con esta frase arranca el comunicado con el que la organización lo anuncia este viernes.

Leiva, Coque Malla, Beret, Rufus Wainwright, Mikel Erentxun, Novedades Carminha, León Benavente o Sidonie eran algunos de los artistas previstos en el cartel del certamen.

En un comunicado, sus organizadores aseguran que no ven concebible un festival en el que el público "no viva una experiencia plena, porque no tiene sentido", y consideran que en estos momentos "siguen sin darse las condiciones para garantizarlo". A pesar de ello, aseguran que si hay una contención de la pandemia que permita la asistencia de público, sería "probable" organizar después del verano algún evento "adaptado a las circunstancias" que permita aunar música, gastronomía y naturaleza.

Las entradas ya adquiridas continúan siendo válidas para el festival en 2022, pero los compradores también pueden solicitar su reembolso, indican los organizadores, que ya tuvieron que suspender la edición de 2020 debido a la pandemia.