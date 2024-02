El festival lucense A Candeloria ha anunciado los horarios de sus conciertos, con más de una docena de actuaciones de grupos de rock, rap o ska entre el 1 y el 2 de marzo en el Pazo de Ferias y Congresos.

Nacido en 2014 con la voluntad de traer a Lugo una programación musical de rock, rap, punk o ska "de primer nivel", durante estos años "se ha consolidado como un evento de referencia para los amantes del género".

Esta edición, con las entradas casi agotadas, trae dos noches de música y una sesión vermú de Cantos de Taberna.

Tal y como apuntan en un comunicado, uno de los "platos fuertes" de la edición será la despedida del grupo valenciano Zoo, que tocará el 1 de marzo a las 22:55 horas, siendo esta su única actuación en Galicia.

No será la única despedida, el grupo Los Chikos del Maíz han anunciado recientemente una "tregua indefinida" desde el próximo año y pasará por el palco el sábado a las 23.30 horas.

Completan el cartel del viernes 1 de marzo, Rebeliom do Inframundo, los gallegos Familia Caamagno, Pigs Parlament, el grupo de rap Ira, Kamikazes y Jordi Pánico, que será el dj entre actuación y actuación.

El sábado 2 de marzo pasarán por el palco, junto a Chikos del Maíz, Mafalda, Soziedad Alcoholika, la banda de ska punk italiana Talco, el dúo femenino Tribade y Arrhythmia. También estarán Me Fritos and The Gimme Cheetos, mientras que La Duendeneta animará entre actuaciones.

Horarios completos

Viernes 1

Kamikazes - 19:00

Familia Caamagno - 20:15

Ira - 21:25

Zoo - 22:55

Pigs Parlament - 00:55

Rebeliom do Inframundo - 02:15



Dj entre actuaciones: Jordi Pánico



Sábado 2

Tribade - 17:45

Mafalda - 19:00

S.A - 20:35

Arrhythmia - 22:15

Los Chikos del Maíz - 23:30

Talco - 01:10

Me Fritos and The Gimme Cheetos - 02:30



DJ entre actuaciones: La Duendeneta