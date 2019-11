El Festival de Jazz vive su día grande con el concierto de Ron Carter

El concierto mayor del Festival de Jazz de Lugo no es el de cierre, sino que cae en mitad del certamen. El contrabajista Ron Carter podría contar anécdotas de grabaciones junto a la pléyade del jazz: Miles Davis, Thelonius Monk, Wes Montgomery o Cannonball Adderley, pero se va a limitar a una tarea que no es menor: tocar este jueves en directo a las 20.30 horas en el Círculo de las Artes con las entradas vendidas.

Carter no solamente ha grabado con los dioses de la improvisación, sino que ha tocado con todo músico respetado en los clubs de jazz. Tiene 82 años y en los últimos 58 ha registrado una media de cinco discos al mes, más de uno cada semana. Si se hace en internet una búsqueda por su nombre aparecen 2.228 álbumes diferentes. Comparte créditos con Tommy Flanagan, Gil Evans, Lena Horne, Bill Evans, B.B. King, Kronos Quartet, Dexter Gordon, Bobby Timmons, Jaki Byard o Eric Dolphy.

Para fumigar cualquier cuestionamiento de las cifras, el Libro Guinness de los Récords lo reconoce como el bajista que ha tocado en más álbumes.

CLÁSICA. El secreto de lograr esa cantidad y esa calidad fue comenzar a grabar con 23 años. El viento le soplaba de cola cinco años antes para ser músico de clásica. Había logrado una beca para ser integrante de la Filarmónica de Rochester. El éxito duró menos que el tono de su piel. "El director se me acercó y lamentó que no pudiese seguir con ellos por no tener el 'color correcto'".

Su primer trabajo como músico de jazz fue con Jaki Byard y Chico Hamilton. La primera grabación que hizo fue junto a Eric Dolphy en el año 1960.

El salto vendría tres años más tarde, cuando Miles Davis lo elige para su quinteto. De 1963 a 1968, Carter fue miembro del clásico y aclamado grupo del trompetista.

El contrabajista de Michigan fue nombrado bajista destacado de la década por Detroit News, bajista de jazz del año por la revista Downbeat y MVP por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación. Obtuvo dos premios Grammy, uno en 1993 por mejor grupo instrumental de jazz, y otro en 1998 por Call Sheet Blues de la película Round Midnight.

Ron Carter se sube al escenario del salón regio junto a los integrantes de su cuarteto, Foursight. Cuenta con Rene Rosnes al piano; Jimmy Greene, al saxo tenor, y Payton Crossley sentado a la batería.

Esta noche sonarán tanto temas de sus discos como estándares de Dear Miles (2007), en la que será su segunda visita a Lugo. El Festival de Jazz de Lugo ya lo había traído en 2004. Entonces, las ocho letras de su nombre estaban impresas en 18 carpetas de vinilos menos.

La banda de brass por excelencia

Dirty Dozen Brass Band, que tocaron este miércoles, está considerada por los expertos como el grupo característico de este estilo en la escena de Nueva Orleans.



Norah Jones

Esta agrupación suma 42 años, doce discos y colaboraciones con figuras conocidas por el gran público como Elvis Costello o Norah Jones.