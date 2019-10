El festival de jazz de Lugo reunirá a leyendas y estrellas de Nueva Orleans

El XXIX Festival de Jazz de Lugo, que se celebrará en el Círculo de las Artes entre los días 9 y 16 de noviembre, contará con las actuaciones de dos grupos de referencia para la historia y el futuro del jazz en Nueva Orleans. Los legendarios Dirty Dozen Brass Band actuarán el día 13 del próximo mes y los innovadores Naughty Professor harán lo propio el próximo 16 de noviembre.

La Dirty Dozen Brass Band es la banda de metales por antonomasia de Nueva Orleans, y por eso sus conciertos llevan siempre el perfume de la apoteosis musical que se vive en la ciudad que muchos consideran el lugar donde nació el jazz.

Con 42 años de historia, 12 discos de estudio y aclamadas colaboraciones con Elvis Costello, Widespread Panic y Norah Jones, entre otros, este tesoro norteamericano tiene el mérito de haber sacudido el concepto más tradicional de las brass bands de Nueva Orleans dotándolas de sonidos y estilos como el funk, el be-pop o el rhythm & blues.

Con miembros históricos como Roger Lewis, Gregory Davis y Kevin Harris aún en la formación, la Dirty Dozen Brass Band vuelve después de muchos años a España habiendo arrasado por enésima vez en el Jazz & Heritage Festival de Nueva Orleans y con la misión de que los asistentes al XXIX Festival de Jazz de Lugo muevan el cuerpo con himnos com My Feel Can't Fail Me Now.

El concierto será en el Círculo de las Artes, pero podría ser perfectamente en el Tipitina"s o en cualquiera de los muchos clubs del Barrio Francés de Nueva Orleans, porque esa noche el salón regio será un rincón más de la ciudad del jazz.

NAUGHTY PROFESSOR. Naughty Professor es un sexteto iconoclasta basado en el jazz funk de Nueva Orleans cuyas grabaciones y actuaciones en directo, cargadas de energía, les han hecho ganar una entusiasta base de admiradores y elogios por parte de la crítica, además de una amplia atención de sus compañeros de profesión.

Los miembros de la banda se reunieron por primera vez en 2010, habiéndose conocido mientras estudiaban en el programa de jazz de la Universidad de Loyola de Nueva Orleans. La potente química colectiva de los músicos rápidamente llamó la atención en la escena musical de la ciudad. Después de graduarse, comenzaron a hacer giras, algo que les permitió expandir su audiencia a nivel nacional.

Los tres primeros álbumes de Naughty Professor aumentaron aún más el perfil nacional de la banda. Alabado por los críticos por su "profundidad y visión musical más allá de su juventud", el nombre del grupo aparece regularmente junto a los veteranos de la ciudad del jazz.

El grupo fue nominado en 2015, 2016 y 2016 por los premios Best of the Beat de la revista Offbeat Magazine como Best R&B/Funk Artist.

Estas dos bandas de referencia se suman a las actuaciones en el Círculo del contrabajista Ron Carter (14 de noviembre), Andrea Motis Quintet (9 de noviembre) y Airelle Besson (11 de noviembre). En el Clavi, tocarán Wealman (16 de noviembre) y Pere Navarro feat Abe Rábade (12 de noviembre).