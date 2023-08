O Festival dos Eidos recordará o paso de Oroza polo Courel

O Festival dos Eidos volverá ter a poesía como parte fundamental, cunha homenaxe a Carlos Oroza, que viviu nos anos 60 na casa de Uxío Novoneyra, en Parada do Courel. O certame, que organiza e acolle a Fundación Uxío Novoneyra, celebrarase do día 25 ao 27 deste mes en Parada do Courel.

Na lembranza de Oroza, de quen se cumpren cen anos do seu nacemento en Viveiro, recitarán as poetas Chus Pato, Eva Veiga, Ana Romaní, Marina Oroza e mais Antón Reixa.

O festival foi presentado este venres na Deputación, onde se detallou unha programación que comezou co mes e que continuará nas vindeiras datas en escenarios de Becerreá, Quiroga, Monforte e O Incio.

O xerente da Fundación Uxío Novoneyra, Uxío Novo, e a coordinadora da programación, Branca Novoneyra, debullaron a axenda do festival que celebra a obra de Uxío Novoneyra e particularmente o poemario Os Eidos.

O ensaísta, crítico literario e tradutor portugués João Barrento, gardián do legado de María Gabriela Llansol, irmandará a obra da poeta lusa e do poeta que escribiu sobre o Courel.

Na parte musical, o festival conxuga os concertos de Os Resentidos e Radio Océano, e grupos e músicas máis novas na escena musical en Galicia, como será o caso de Rhome e Xhackal.

Ademais, haberá un espazo de lectura danzada, con Eva Valle, a escritora e xornalista de El Progreso Nieves Neira Roca, María Grandío, María Corral Fernández e Beatriz Rodríguez Morales.

Cine e roteiros

No apartado do cine, o Festival dos Eidos contará coa proxección da película Zumiriki, de Óscar Alegría. Conta a historia dun náufrago illado nos bosques do Pirineo navarro, dunha persoa que ten como obxectivo reconectar coa natureza e a súa infancia, e cuxo eixo principal é a espera.

O programa contempla tamén dous roteiros. Un será de carácter ornitolóxico, pensado para o avistamento de paxaros, con Xavier Vázquez Pumariño, e o outro guiado será pola Fundación Legar, e percorrerá a paisaxe sonora de Uxío Novoneyra.

A deputada de Cultura, Iria Castro, valorou o traballo que desenvolve a Fundación Uxío Novoneyra e salientou "o labor de divulgación da obra do autor que é tamén a de dinamización cultural e social do ámbito do Courel, e asemade é tamén un labor de proxección fóra das nosas fronteiras da nosa lingua, da nosa literatura e da nosa cultura, que se fai a través de programas e intercambios con outros países europeos".