O Festival de Cans abre o prazo para que os creadores galegos envíen as súas obras

Os creadores de producións cinematográficas galegas nas categorías de ficción, animación ou non ficción, así como de videoclips que aspiran a competir na XVIII edición do Festival de Cans, que se celebrará a primeira semana de setembro, poden enviar as súas obras ata o próximo 16 de maio.

Así o comunicou este xoves a organización do festival, a cal anunciou tamén que se abre desde o principio a participación para a sección a concurso do Premio Deleite Novas Camadas, que o ano pasado realizouse por invitación e púxose en marcha poucas semanas antes do inicio do festival.

Unha vez máis, o festival de Cans aumenta a dotación económica dos seus premios e este ano repartirá 9.600 euros entre as 14 categorías a concurso, ademais do Can de Pedra, o trofeo realizado polo artesán Paco Candán que reciben os gañadores de cada categoría.

Este esforzo económico, segundo o festival, está dirixido a axudar aos creadores "nun momento moi complicado".

O mellor curto do xurado recibirá 2.000 euros, os premios ao mellor curto de animación e ao mellor curto do público recibirán 1.500; e o mellor curto de non ficción será premiado con 1.200 euros.