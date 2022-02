Fernández Vila dá vida ás paisaxes urbanas luguesas en 'Ao redor de nós'

O mercado de antigüidades do fondo da Praza Maior, a esquina do Círculo das Artes, a Porta Nova da muralla vista desde a rúa Montevideo, a Rúa Nova... O pintor de Escairón Luis Valentín Fernández Vila deu vida a todas esas escenas urbanas a través dos óleos e acrílicos que se poden ver, desde este mesmo domingo e durante todo o mes, na sala de exposicións da galería Nova Rúa, en horario de 10.00 a 13.30 e de 16.30 a 20.15.

Momentos urbanos que comparten espazo coas paisaxes rurais da Montaña luguesa ou as mariñas das rías Altas e Baixas. "Son un namorado de Galicia. Por iso, sempre está nos meus cadros. Tanto as cidades como o rural. Aquí hai cadros de recantos de Lugo pero tamén de Santiago. E, ademais, paisaxes rurais do Courel e mariñas do Grove e de Mugardos", comenta o pintor.

Fernández Vila —que traballou durante 32 anos como profesor de Debuxo no Ies Ánxel Fole, en Lugo— defínese como "un pintor figurativo con connotacións impresionistas". Pero, ao mesmo tempo, dá renda solta ao expresionismo, que se pode ver nun cadro sobre as montañas do Courel.

"Cada cadro é unha aventura e fala por si mesmo. Eu nunca penso en se vou facer o cadro dunha maneira ou doutra predeterminada. O cadro vaise facendo pouco a pouco e vaiche indicando o camiño da que vai ser, ao final, a obra", afirma para explicar esa confluencia de correntes que poden definir a súa arte.

Paisaxes e escenas cheas de realismo, con personaxes enfrascados na súa vida cotiá, retazos de ambiente lugués que transmiten vida e espontaneidade a través das súas pinceladas.

"Aquí hai paisaxes pero tamén fago algo de todo, que se poderá ver no escaparate da outra tenda que ten Nova Rúa, na Avenida da Coruña. Pinto bodegóns, natureza morta e tamén fago retratos", manifesta Fernández Vila.

O mestre agora está xubilado e considérase "feliz" por poder dedicarse xa, plenamente, á súa faceta artística. Tempo que aproveita para experimentar con novas técnicas e materiais.

"Empecei a usar o acrílico, que o descubrín nos certames de pintura rápida, e vexo que é máis resolutivo porque seca antes que o óleo. Aínda que, por outra parte, o óleo é máis maleable", afirma o pintor.