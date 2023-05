Fernández del Riego, o corazón que nunca cansou de bater

Francisco Fernández del Riego é unha das figuras fundamentais da cultura galega a partir da posguerra. O seu traballo a favor de Galicia e da súa lingua foi incansable. Estivo marcado pola esperanza e a continuidade, polo seu traballo incansable. Foi unha institución do país, respectado por todos e aberto ás diversas manifestacións do galeguismo.

Francisco Fernández del Riego naceu en Vilanova de Lourenzá o 7 de xaneiro de 1913 e finou en Vigo o 26 de novembro de 2010. Foi o primoxénito dos once fillos de Vicente Fernández Díaz, agrarista e comerciante, e Amada del Riego Fernández, descendente dun escribán. Vicente fixera fortuna na Habana e con ese capital retornara a Galicia. Os avós maternos eran propietarios de terras e casaríos na comarca e rexentaban un negocio de tecidos no baixo da casa en que vivían.

Francisco comezou o bacharelato cos bieitos de Lourenzá e rematouno como interno no colexio da Nosa Señora da Antiga de Monforte. En 1930 matriculouse en Dereito na Universidade Complutense de Madrid. En Madrid comezou a ler a Rosalía de Castro e a Vicente Risco.

A proclamación da Segunda República colleuno nesa cidade. Pouco despois a súa numerosa familia trasladouse a Santiago, onde seguiu os estudos de Dereito, e comezou Filosofía e Letras. Brillante estudante de Dereito, con só 20 anos os compañeiros elixírono para pronunciar o discurso de representación do alumnado na inauguración oficial do curso 1933-1934, no que demandou a modernización e galeguización da universidade.

Fóra das aulas, foi membro do Partido Galeguista, secretario xeral da Federación de Mocidades Galeguistas e membro do Seminario de Estudos Galegos. Na etapa compostelá comezou a escribir nos xornais como articulista, redactou manifestos, pronunciou discursos e conferencias e integrouse na comisión encargada de redactar o Estatuto de Galicia de 1936.

Na Guerra Civil alistouse nas filas franquistas para salvar a vida tras ser sinalado para que o matasen por republicano. En Santiago exercía xa como profesor de Dereito no momento do golpe de Estado, pero foi inhabilitado para a docencia polos franquistas. Viuse na obriga de abandonar a cidade.

Vigo acolleuno no outono de 1939, onde viviría ata o seu pasamento. Puido sobrevivir inicialmente dando clases particulares. Despois dos anos máis escuros da posguerra, nos que mesmo tivo que ocultar o seu verdadeiro nome para gañar a vida, comezou de novo a escribir co pseudónimo de Salvador Lorenzana no xornal compostelán La Noche.

Nesa cabeceira, xunto a Ramón Otero Pedrayo, conseguiu que os temas sobre Galicia e a súa cultura acadasen cada vez máis proxección, atraendo canda eles plumas ata daquela caladas como as de Florentino López Cuevillas, Valentín Paz Andrade, Vicente Risco, Ricardo Carballo Calero, Álvaro Cunqueiro e os irmáns Álvarez Blázquez. Naqueles anos 40 comezou tamén a tender pontes entre os intelectuais galegos do interior e os que escaparan a outros países por medo a ser fusilados ou encarcerados por ser republicanos e galeguistas.

Bos Aires

A súa correspondencia co artista Luis Seoane, que residía en Bos Aires, mostra como o seu talante aberto e dialogante, xunto coa súa autoridade intelectual e entusiasmo inesgotable, conseguiu manter vivo o entendemento entre os diferentes galeguistas. En América foi onde publicou o seu primeiro libro, Cos ollos do noso esprito (Bos Aires, 1949).

Na década dos 50 participou activamente nos diferentes proxectos que procuraban a recuperación do proceso cultural de Galicia. O máis destacado foi a creación da editorial Galaxia. Foi secretario do consello de administración e máis tarde director xerente. Animou a novos escritores a facer obras en galego. Tamén participou na fundación da revista Grial (1951) e da fundación Penzol (1963), da que acabou sendo director ata o seu pasamento.

Cando os grupos nacionalistas e resistentes antifranquistas máis novos comezaron a manifestar o seu rexeitamento ás posicións do galeguismo histórico porque defendían posturas máis radicais, Fernández del Riego mantivo canles de diálogo e achegamento entre todos eles.

En 1997 foi elixido presidente da Real Academia Galega. A súa xestión significou un cambio radical nas actividades da institución. Reactivouna significativamente e, sobre todo, adaptouna aos novos tempos que vivían Galicia e o mundo. A súa traxectoria foi recoñecida en vida con numerosas distincións, entre elas o nomeamento de doutor honoris causa da Universidade de Vigo, o premio Trasalba ou a Medalla Castelao.

Fernández del Riego tocou case todos os xéneros e a súa achega foi inmensa, comezando polas súas colaboracións en todos os xornais de Galicia e nas revistas máis representativas do interior e da diáspora. Foi un gran divulgador, sempre pendente de levar ao público a cultura galega.

Participou en numerosos libros, propios ou colectivos, nos que acotío asinaba cos pseudónimos Salvador Lorenzana, Cosme Barreiros, Adrián Solovio ou Adrián Soutelo. No eido do ensaio, case sempre sobre a produción literaria galega, asinou, entre outros títulos, Galicia no espello (1954), Historia de la literatura gallega (1951), Escolma de poesía galega. Os contemporáneos (1955), Escolma de poesía galega. O século XIX (1957), Letras do noso tempo (1974), Diccionario de escritores galegos (1990) ou Sinais dunha cultura (2003).

A literatura de viaxes é outro xénero que cultivou en volumes como As peregrinacións xacobeas (1983), A pegada das viaxes (2000) ou Lourenzá (2004). Escribiu monografías sobre autores, como A Xeración Galaxia (1996), Con Pondal en Bergantiños (2001) ou O Padre Sarmiento e Galicia (2002), e a novela O cego de Pumardedón (1992).

Del Riego deixou ademais publicados en vida dous libros autobiográficos, O río do tempo. Unha historia vivida (1990) e Camiño andado: memorias (2003).

A Real Academia Galega reúne no sitio web dedicado a Francisco Fernández del Riego diversos contidos divulgativos sobre a súa figura e a súa obra. Entre eles a serie Francisco Fernández del Riego, o que nunca se rendeu, noventa minutos de cine documental sobre o autor; a páxina web para o público infantil Primavera das Letras, onde poden descargarse a biografía teatralizada "As cousas de don Paco" e actividades interactivas; "Palabras de don Paco" e entrevistas a varios persoeiros.

Tras o verán, a Real Academia Galega publicará o epistolario cruzado entre Francisco Fernández del Riego e Ramón Otero Pedrayo, nunha edición ao coidado de Patricia Arias Chachero, e celebrará unhas xornadas sobre o autor.

Lourenzá será este mércores o corazón de Galicia

O concello natal de Francisco Fernández del Riego, Lourenzá, é o lugar escollido pola Real Academia Galega (RAG) para celebrar mañá a sesión do Día das Letras Galegas.

ALONSO MONTERO. O acto central desenvolverase a partir das 12.30 horas no centro de usos múltiples de Ponte de Cuñas. Contará coas intervencións académicas de Xesús Alonso Montero, Francisco Díaz Fierros e Margarita Ledo Andión. Haberá música a cargo do cuarteto Souto Xímaro (Lourenzá) e do coro Mestre Pacheco (Mondoñedo).

LUAR NA LUBRE. O programa comezará ás 10.00 coa banda de Lourenzá polas rúas. Ás 11.30 horas haberá na Praza do Conde Santo o acto organizado pola Xunta, con Luar na Lubre.



XANTAR. Ás 15.00 empezará un xantar no Campo do Mosteiro. Sobre as 18.00 actuará a asociación cultural Osorio Gutiérrez. Ás 19.00 empeza un concerto do grupo Treixadura.

Recordado na súa vila natal

A exposición Francisco Fernández del Riego. Cos ollos de espírito, impulsada pola Xunta e producida pola editorial Galaxia, dá a coñecer a figura do homenaxeado na súa vila natal. Foi inaugurada polos secretarios xerais de Cultura, Anxo M. Lorenzo, e de Política Lingüística, Valentín García.



ANIVERSARIO. Esta exposición enmárcase na programación de máis dun cento de accións que Xunta, a Real Academia Galega, o Consello da Cultura Galega e a CRTVG, así como outras entidades e empresas colaboradoras, impulsan para celebrar o sexaxésimo aniversario das Letras Galegas e o seu fundador.

CELEBRAR A LINGUA. A Xunta traslada "o seu compromiso" coa celebración dunha data sinalada para "celebrar a lingua galega", así como persoas que "tanto fixeron por ela". Ademais, lembra que Fernández del Riego é "un dos promotores das Letras Galegas —que se celebraron por vez primeira en 1963— ademais de cofundador da editorial Galaxia, de revista Grial e director da fundación Penzol".



MUSEO DE ARTE SACRA. O Museo de Arte Sacra de Lourenzá acolle a exposición, que se manterá durante os próximos meses. Na apertura participaron a comisaria da exposición, Malós Cabrera; o conselleiro da editorial Galaxia e director da fundación Penzol, Xosé Soutullo, e o presidente da Real Academia Galega, Víctor Fernández Freixanes, entre outros.