"Sobre Feijóo terá que haber cine e fareino eu; iso xa o temos pactado"

HAI ROSTROS que falan sen necesidade de voz. Teñen unha historia propia, aínda que ás veces contra a vontade do dono. Así lle acontence a Luis Zahera, que soñou con ser galán e sofre por ser mafioso. Agora triunfa de novo na televisión como o policía corrupto Ezequiel na serie do momento Entrevías’.

Vostede é un dos rostros máis coñecidos en Galicia, pero chámano polo seu nome real?

A xente chámame Petróleo, a máis maior dime Anselmo polo carteiro de Luar. Aínda me din El Pértur por Sin tetas no hay paraíso e agora tamén hai quen me chama Ferro. Vas convivindo cos nomes que toca en cada quenda, é froito da televisión. Que me sigan chamando de calquera xeito! É bo sinal, é que traballo e son visible.

Imaxino a cal deles lle quere máis.

Non son nada fetichista co traballado, a verdade. Quedaría con Petróleo, foi o cambio, cando comezou a popularidade na miña vida. Pero prefiro non poñerme a escoller, que si Releches en Celda 211 ou así. Foron momentos.

E volveu á televisión durante o confinamento para entreternos nun momento duro.

Colaborei un pouco en pintar a mona porque é a nosa obriga case moral. Unha experiencia rara, a verdade. Non había ninguén nas rúas, nas estradas, no plató. Había certo medo do que pasaría. O bonito daquilo é poder escoitar os agradecementos agora. Creo que poucas veces me deron tanto as grazas.

Agora triunfa coa serie Entrevías con récords de audiencia. Sinte iso como un "grazas"?

Isto é un caramelo, unha cousa doce e agradable. Xeralmente contas con ir traballando, ir tirando, e estas audiencias, esta acollida, é unha cousa máxica. Aínda que siga facendo de malo, para cando me tocará facer unha desas series de morrear? (ri). Sempre de revirado, vaia.

Dío case cun tono de sorpresa, non confiaba no proxecto?

Eu sempre estou pesimista, sempre me poño no peor dos lugares. Estou na casa e penso: "Quen vai quedar con ese personaxe? Importará? Quen se vai fixar?", así en bucle. Sempre estás dándolle á cabeza con estas cuestións. Ademais coa cantidade de oferta que hai hoxe en día, co catálogo, que funcione en televisión aberta é un exitazo enorme.

É certo que cada vez costa máis este tipo de éxitos en canles en aberto. Todo ten a súa cara B.

Mira, eu non consumo nin televisión nin plataformas pero aquí hai algo claro. En Telecinco teñen unha fórmula máxica, algo que eles terán moi medido, que lles funciona con bastante forza. Xa foi así con Vivir sin permiso.

De feito en Vivir sin permiso vostede xa se cruzou con José Coronado. Agora de novo, penso que se fan un guiño en Entrevías, non?

Si, si, é curioso que pouca xente o colleu e fíxose a propósito para quen vise as dúas series. Eu crúzome co personaxe de Coronado e dígolle: "Tu cara me suena" e el di algo como: "Tengo mala memoria para las caras". Algo así foi.

Coronado e vostede xa parecen un dúo consensuado na ficción.

Que vou dicir eu de Coronado, do mestre absoluto que leva corenta anos de oficio con éxitos? Amárraste ao seu carón, que leva o selo dourado de calidade asegurada, e vas tranquilo. É un dos grandes da interpretación en España. Ollo, corenta anos de protagonista que non o pode dicir calquera.

Pero vostede tamén é un rostro do noso cine, gañador dun Goya por El Reino. Agora repite con Sorogoyen en As bestas.

As bestas a ver como queda. Rodada está e o mestre Sorogoyen seguro que a sabe pulir. É unha cinta moi dura de xénero negro. Moito máis non podo dicir. Sabe Deus cando se estrea tal e como están as salas!

Gustaríalle recibir a chamada de alguén ou por algún proxecto concreto? Soños por cumprir.

Gústame moito este traballo e todo é benvido. Pero non canso de repetir: eu sempre quixen facer de galán e acabei facendo todo canto malísimo había no mundo! Desexo que me chamasen para unha comedia romántica, pero recoñezo que eu son unha persoa característica e á que lle tocan papeis característicos. Gústame aínda que me chamen para facer de pederasta, logo xa lle collerei eu o punto. Os que facemos de malo sempre queremos facer de bos e viceversa, e logo viceversa outra vez.

Polo seu parecido con Alberto Núñez Feijóo seguro que unha película biográfica lle toca.

Si home! Facíalla encantado e tranquilamente, coas luces e sombras, iso si. ‘Amítolle’ e imítoo. Sobre a presidencia da Xunta e Feijóo terá que haber algo de cine! E fareino eu. Home, non vai vir outro... (Risas) Para ese non hai proba nin cásting, non hai outro que lle ‘amite’ coma min. Iso xa o temos pactado el máis eu. (Risas)

Manteñen o contacto entón?

De cando en vez mándame unha mensaxe por algún traballo que ve e lle gusta, seguimos en contacto. Pero xa llo dixen: "Votar, vótolle aos outros".

Tan de moda está Galicia entón? Dío convencido de que se fará.

Hai tal cantidade de traballo que tanto dá Galicia, Barcelona ou Cuenca. Quero dicir, polas plataformas é que pasan estas cousas. Non podemos caer no espellismo de pensar que por rodar moito en Galicia só se roda aquí. "Galicia está de moda", non penses tal. A todo o mundo lle pasa o mesmo. En Euskadi ou Cataluña seguro que tamén andan gravando. En canto á televisión, claro. O cine éche outro cantar.

Vostede tamén ten unha faceta máis decoñecida de monologuista. Que é o que fai?

O meu monólogo é Luis Zahera poñendo en ridículo a Luis Zahera. É un artificio, combino con anécdotas de Luar, de meu pai, da miña familia, das miñas irmás, que son moi importantes. Tardei moitos anos en comezar. Dá moito medo o de poñerse só diante do público.

O contacto co público é necesario? Menos rodaxe, máis directo.

Bueno home, claro que si! É o que máis me gusta de todo e o que menos fixen. O teatro é agradecido, gozoso, co público diante de ti. A televisión é no que máis traballei e de estar nun teatro non tiven moita ocasión. Xa haberá tempo para que deixen de chamar tanto da televisión e queden ocos para retomar as táboas. Agora estamos no tempo das series, ou polo menos para min. Son un privilexiado.

Por certo, que fai se un chiste non entra e a butaca está en silencio?

Co chiste sempre hai que esperar que entre ben. Se non o fai, se percibes que por ese camiño vas mal, move os marcos e proba noutra dirección. Hai que andar rápido e sen renderse. Os anos vanche dando moita experiencia nese sentido. Os monólogos funcionan ben en teatros porque a xente que vai xa o fai con vontade de rir, nestes tempos aínda máis. É especialmente fácil.