Ariadna Gil: "La fama no me interesa, es una consecuencia de mi trabajo"

Conocemos a la Ariadna de delante de las cámaras. La de Belle Époque, Lola, Alatriste... ¿Qué le da la felicidad en su día a día?

La música, estar con mis seres queridos, el mar, reírme... Cosas muy sencillas.

Últimamente no la vemos mucho en el cine. ¿Se ha alejado?

Las distancias las marca la vida, pero realmente en los últimos años no encuentro papeles en el cine que me motiven y voy haciendo mucho menos cosas que antes. Me veo más en el teatro.

¿A lo largo de su trayectoria ha dicho que no a muchos papeles?

Sí, he tenido la suerte de poder elegir y decir que no a cosas que no me apetecían. Me cuesta decir que sí a papeles que a priori no me gustan, aunque lo he hecho y a veces me he llevado una grata sorpresa. Digo: ‘No es el papel de mi vida pero he aprendido mucho’. Decir que no también te va alejando de este mundo y te quedas en el aire sin saber si saldrá algo más.

Está ahora inmersa en la obra Hay alguien en el bosque, donde se pone en escena a mujeres violadas, a hijos nacidos de esas violaciones... ¿Cómo se hace frente a algo así desde un escenario?

La finalidad de esta obra es hacer justicia y dar voz a todo su sufrimiento. Es un tema duro y hoy lo sigue siendo para todas las víctimas. Es una función sacada de un documental formado por testimonios reales. Por supuesto no se recrea lo que les pasó, ni nos vamos al año de la guerra. Lo contamos desde la actualidad, con el máximo respeto sobre lo que ellas quisieron recordar. Intentamos que todos reflexionemos a cerca de que aquí al lado puede estar pasando algo tan cruel.

Se mete en la piel de Nevenka, una croata violada por las tropas de los serbios de Bosnia. ¿Llegó a conocerla?

Sí, la conocí. Hicimos una gira por Sarajevo (Bosnia y Herzegovina), Zagreb (Croacia) y Liubliana (Eslovenia) y allí sí tuve la oportunidad de conocerla y de ir a su casa. Fue un momento muy especial porque llevaba tiempo contando su historia, diciendo sus palabras....

¿Asistió a las representaciones?

No, ella no vino a ver la obra. Es una mujer que vive en el monte aislada y con una salud frágil.

¿Siguen en contacto?

Sí, seguimos estando en contacto con Nevenka y con todos ellos. De hecho, estuvieron en Barcelona hace poco porque recibieron un premio por las asociaciones en las que pertenecen. Entidades que se dedicaron a recopilar información para llevar a los tribunales a los violadores. Después de la guerra muchos casos se quedaron sin resolver y los agresores no fueron nunca ante la Justicia.

¿Le ha dejado huella de alguna forma este proyecto?

Sí, he vivido cierta dualidad. Como actriz empecé como otro papel, acercándome al personaje: saber cómo es, dónde vive, que le ha pasado, cómo habla, como se mueve… Luego se me desmontó todo y me impliqué personalmente. Dije: "Vamos a ponernos al servicio de esto porque así lo requiere". Lo fundamental es que la obra llegue al público, pero no hacer que el espectador sufra, intentamos contar las cosas con normalidad. Sucede en documentales de personas con experiencias terribles, lo cuentan con una gran dignidad y parquedad emocional.

Una de las mujeres dice que "la guerra no ha terminado". ¿Para ellas siempre habrá alguien en el bosque?

Para todas las víctimas la guerra no termina nunca porque no se ha hecho Justicia. Precisamente la finalidad de la obra es esa, que le llegue a todo el mundo la injusticia, el abandono posterior y el desamparo de estas personas para que puedan sanar un poco.

Se establece un paralelismo con lo que pasaba en el resto del mundo mientras sucedían estos atroces crímenes.

Sí, eso es otro de los aspectos importantes. Si hubiera sido otro año igual no nos acordábamos de donde estábamos, pero 1992 fue el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla… Es un efecto inmediato cuando el público se da cuenta del contraste de lo que estaba pasando tan cerca. Mientras unos estábamos de celebración, aquí al lado sucedían cosas atroces.

Precisamente en el 92 usted vivió sus mejores momentos protagonizando Belle Époque.

Claro, ese fue el verano del rodaje de Belle Époque en Portugal y para mí fue un sueño. Uno de los momento más felices de mi vida. No obstante, en mi caso sí que tuve presente la guerra porque conocía a gente joven que venía de Croacia.

¿Algo así pasa una vez en la vida?

Pues parece que sí (risas). En ese momento pensaba que iba a ser así todo el tiempo y luego me di cuenta de que fui muy afortunada de estar en un filme de tal envergadura con Trueba, Maribel Verdú, Penélope Cruz, Jorge Sanz...

¿Desde pequeña siempre quiso dedicarse a la interpretación?

De niña siempre estaba imaginándome cosas. Iba por la calle e imaginaba que estaba en otros lugares y en otras vidas. Cuando veía actuar a niños en la tele pensaba que quería hacer eso. No sé si fue vocación, pero muy joven empecé a hacer mis cosillas y con 17 años me apunté a la Escuela de Teatro en Barcelona.

¿La fama qué tal la ha llevado?

No me interesa y nunca me ha interesado. Es una consecuencia de mi trabajo con la que hay que convivir por hacer papeles visibles.