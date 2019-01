La falta de presupuestos en Monforte hace peligrar el Festival do Paradiso

La asociación Náufragos do Paradiso ha alertado de que la celebración de su festival, que se lleva a cabo en Monforte cada mes de septiembre, corre este año serio peligro por la ausencia de presupuestos municipales. Desde el colectivo apuntan que la subvención nominativa que les da el Ayuntamiento, que en el presente ejercicio alcanzaría los 3.800 euros, es fundamental para financiar el evento.

El Festival do Paradiso ha celebrado siete ediciones y sus promotores destacan que siempre es a comienzos de año cuando empiezan las gestiones para contratar grupos y hacer estimaciones de gasto. Sin embargo, hasta la fecha no han podido desarrollar ninguna de estas actividades al no tener la seguridad de contar con la ayuda del Ayuntamiento de Monforte. "É como quitarlle a pata a unha mesa, porque son moitos cartos e é difícil conseguir tal cantidade por outras vías", destacaron desde el colectivo cultural.

Los miembros de la asociación Náufragos do Paradiso señalaron que nunca se habían planteado "de forma tan clara" no celebrar el festival y apuntaron que piensan incluso en alguna actividad que sustituya al evento. "Poderíase facer algo máis pequeno e con grupos menos coñecidos", indican.

El colectivo ve el Festival do Paradiso como un elemento "dinamizador" de la comarca y destacan que en los últimos años han sido capaces de atraer visitas "de diferentes procedencias, aínda que estea especialmente adicado aos veciños de Monforte". Su filosofía es apostar por "grupos destacados a nivel galego e estatal e fomentar a participación dos grupos musicais e artistas da Ribeira Sacra". Asimismo, los miembros de la asociación aseguraron no tener capacidad para afrontar "con cartos do noso propio peto" la celebración de la actividad.

Náufragos do Paradiso puso en valor el hecho de que la entrada al festival sea gratuita "para que os cartos non sexan unha limitación" y consideran que potencian la participación de los vecinos en la organización por medio de "asembleas abertas ou enquisas para seleccionar grupos".