Fallece el crítico Harold Bloom, a los 89 años

O crítico literario Harold Bloom faleceu aos 89 anos nun hospital próximo á súa casa en New Haven, segundo confirmou a súa esposa a The New York Times.

Bloom é coñecido polo seu defensa do canon literario universal e deixa como legado máis de 20 obras de crítica literaria e relixiosa as súas clases en Yale, tras seis décadas como docente de Humanidades.

Algunhas das súas obras máis destacadas son O Canon Occidental, O libro de J, ou Shakespeare: A invención do humano. Precisamente, sobre o dramaturgo inglés sentía unha gran admiración e considuraba que ninguén fora capaz de superalo. "Non sei se Deus creou a Shakespeare, pero sei que Shakespeare creounos a nós, ata un grao sorprendente", afirmaba Bloom.