Falece Víctor Campio Pereira, membro da Real Academia Galega

A Real Academia Galega (RAG) expresou o seu "profundo pesar" polo falecemento de Víctor Campio Pereira aos 90 anos de idade. O melidense foi membro da institución desde o 2011 e tivo unha longa carreira como escritor de poesía, novela e ensaio en galego.

A institución lamentouse publicamente da morte de Campio nun comunicado, no que apuntou que o poeta tamén participou nos últimos anos da ditadura franquista "de xeito moi activo" na vida cultural da cidade de Ourense, na que faleceu este martes. A capela ardente de Víctor Campio Pereira sitúase no tanatorio das Burgas.

Sobre a figura do académico, a RAG apuntou que Víctor Campio compaxinou a docencia coa produción literaria e un activismo cultural sempre vinculado a Ourense, cidade na que se xubilou como profesor de secundaria no IES As Lagoas.

A súa obra literaria abarca varios libros de poesía, como O ar que nos leva (1987), Perdida luz (2000), O aire, a luz e o canto. Poesía reunida 1987-2006 (2008) e Quince sonetos de amor e once poemas máis (2011). A eles súmase a novela Baixo o sol do Magreb (1998) e o ensaio Escritos en do menor (2001).

Así mesmo, tamén participou nas obras colectivas Sete poetas ourensáns (1992), Poesía dúas aléns (2003) e Poetas e narradores nas súas voces. II (2006), e foi articulista en revistas e periódicos, especialmente no diario A Rexión.

Ademais, foi distinguido como fillo predilecto de Maside, o seu concello natal, en 2010, e foi elixido membro correspondente da Real Academia Galega en 2011. Ese mesmo ano tamén foi nomeado membro de honra da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, e en 2012 concedéuselle o premio Sete Carballadas da Insua dos Poetas.

O pasado mes de outubro o autor foi homenaxeado en Ourense en recoñecemento a toda a súa traxectoria, nun acto organizado polo Ateneo de Ourense e o PEN Galicia, no que tamén participou a RAG.