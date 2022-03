Falece Danip, debuxante e humorista lucense

O debuxante e humorista Daniel Pérez Pereira, Danip, faleceu en Lugo, cidade na que nacera en 1934. Danip foi colaborador de El Progreso durante máis de 30 anos.

Lucense con orixe en Baleira, comezou a publicar as súas viñetas neste diario en 1968, un labor que se prolongou todos os domingos ata fins do século pasado. Danip acudía cada sábado á redacción para entregar o seu chiste.

O seu humor viña caracterizado pola retranca, sendo obxecto habitual da súa acidez as persoas que regalaban chourizos ou xamóns aos profesores dos seus fillos ou aos concelleiros, unha práctica que deploraba e que chamaba O Engraxe. O seu debuxo era claro e coidado, respondía a unha coidada elección de grosores nas liñas do trazado e nas cores. Un dos seus traballos máis celebrados representa a Dióxenes, o sabio grego que andaba cun farol por Atenas "buscando o home"; actitude que Danip parafraseou nunha viñeta como "Busco sitio para aparcar".

Daniel Pérez Pereira estudara Maxisterio en Lugo. Ao remate da carreira conseguiu praza de mestre no mesmo municipio impartido clase na escola da Tolda, adscrita á agrupación das Mercedes. Posteriormente atendía aulas en Cuadaledro (Ourense), onde empezou a destacar como ilustrador. Os seus escolares gañaron o segundo premio no Concurso Escolar de Prensa Escolar baixo as súas directrices.

Foi secretario da Asociación del Magisterio Oficial, que presidía Antonio Saavedra, e membro da Cofradía Mayor del Capón de Vilalba.