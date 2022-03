Teresa Fraga, costureira de Lérez e nai da escritora e académica Fina Casalderrey, faleceu este martes 29 de marzo aos 92 anos. "Natural de Santo André de Xeve, Teresa Fraga Couto pertence a esa xeración de mulleres valentes que, malia vivir nun tempo e nun ambiente de miseria intelectual, racharon arquetipos fuxindo de convencionalismos; unha sorte de deusas capaces de crear da nada", escribiu sobre ela a súa filla para a biografía do proxecto Do gris ao violeta, do Concello de Pontevedra. A muller será enterrada hoxe (30 de marzo) na Igrexa do Divino Salvador de Lérez (17.00 horas).

Referencia ineludible na obra e na vida de Casalderrey, Teresa Fraga, que quedou orfa de nai aos seis anos, casou sendo mociña con José Casalderrey Canosa e con el trasladouse á parroquia de Lérez, onde residiu dende entón coa súa familia. Ademais de Fina tiveron outra filla: Natalia. Comezou facendo camisas para unha fábrica para contribuír á economía familiar e acabou confeccionando todo tipo de pezas de roupa para vendelas polas feiras da provincia. Traballou tamén na labranza, criou animais na casa, foi cociñeira, fixo de tapiceira e exerceu de practicante coa veciñanza, entre outras cousas, segundo recollía Fina Casalderrey en Do gris ao violeta.

Superados os 70 anos, desenvolveu tamén unha faceta creativa. Ao falecer o seu home, dedicoulle varias ducias de poemas de amor, algúns publicados na revista Cedofeita. Aos 83 anos debutou como actriz nunha curtametraxe da súa filla e de Eloy Varela, Dúas letras. A súa interpretación valeulle o premio á mellor actriz no Festival de Cans (O Porriño). A curta tamén recibiu o Premio do Público no Festival de Bueu e o Premio á mellor curtametraxe no Festival Primavera do Cine de Vigo. Ese experiencia levouna posteriormente a facer varios anuncios publicitarios para a televisión galega. "Nunca imaxinei que acabaría facendo unha película", recoñecía no Diario de Pontevedra despois daquela experiencia cinematográfica. "Pero, mentres o estaba a facer, todo me parecía fácil".