Falece aos 44 anos o músico pontevedrés Dany Moure

O vocalista e guitarrista Dany Moure, membro destacado da escena musical de Pontevedra dende rapaz, faleceu este domingo aos 44 anos de idade de xeito repentino. Fortemente vinculado ao movemento underground na cidade, do que formou parte tanto en solitario como en distintas agrupacións, era habitual que colaborara, por exemplo, nas actividades da sala Karma ou nos festivais que coordina o seu responsable, Marcos Rivas, como o Galegote Rock ou o Surfing the Lérez. "La primavera no empieza en Pontevedra el 21 de marzo, sino con el aniversario de Karma", dixo no 10º aniversario do local. De feito, unha das súas últimas actuacións foi o pasado 27 de xullo, acompañando a Rivas, na presentación do festival Local Pop-Rock, no que participaron sete bandas da cidade. A súa morte causou unha fonda conmoción na capital da provincia, especialmente entre a xente do ámbito cultural.

De voz ronca e profunda, Moure, intérprete de rock and roll no sentido máis amplo do termo, atopou na música a súa vocación sendo practicamente un cativo. Dende os 14 anos viña subíndose aos escenarios. E refuxiándose na música enfrontou tamén importantes problemas de saúde.

Foise un fervedoiro, un bluesman, un amigo. Oxalá fosemos a metade de humildes, positivos, integradores e incandescentes que Dany Moure

Nas diferentes bandas nas que militou deixaba patente o seu gusto polo country, polo blues e polo folk norteamericano. Entre as súas influencias recoñecidas: Robert Johnson e John Lee Hooker. Nos directos achegábase ás veces a Johnny Cash e ás veces a Tom Waits.

No ano 2011 liderou 100 Demonios Blues Band, unha das primeiras agrupacións que actuou no Liceo Mutante, cando o colectivo viña de nacer en Rosalía de Castro. Nesa megabanda militaban, entre outros, a guitarrista Laura Solla e as cantantes Bea Mazaira e Cora Velasco.

No ano 2013 fundou Gold & Colt xunto a Roberto Fernández (Tractor Troy). Despois uniríanse a eles Michi Castro e Juyma Estevez. A banda publicou un disco homónimo en 2015, que presentou en directo no Aturuxo de Bueu.

Moucho e Odiosos 5 eran os seus proxectos máis recentes. Con Moucho interpretaba blues en galego. Odiosos 5 é unha banda de blues que tocaba cada mes no Diaño (Rúa Charino) e que congregaba a amantes do estilo chegados de diversos puntos do país.

"Foise un fervedoiro, un bluesman, un amigo", dicía nas súas redes sociais o xornalista e músico Carlos Pereiro. "Oxalá fosemos a metade de humildes, positivos, integradores e incandescentes que Dany Moure".