"Facer fotos agora é como ir pescar, dispárase e a ver que cae na rede"

Nun mundo dominado polo axetreo, facer unha pausa é todo un privilexio. Eduardo Ochoa recorda moi ben esa sensación. Parar, observar detidamente e agardar o instante preciso. Xa sexan segundos, minutos ou incluso horas, o tempo antes non corría detrás da cámara, pois o obxectivo era capturar o momento preciso. Ese instante que logo se volvería eterno no papel. E é que nun presente dominado pola tecnoloxía dixital, rememorar algunhas técnicas do pasado axudan a revivir sensacións cada vez máis lonxanas. "Eu sigo utilizando a fotografía química porque o dixital non me enche tanto", explica o profesional.

Precisamente para homenaxear a fotografía analóxica inaugurouse na delegación da Xunta en Lugo a exposición Falando en prata. Unha mostra itinerante na que participan 30 fotógrafos de toda España que ofrecen unha mirada da actualidade a través dos métodos tradicionais.

Ochoa é un dos tres lucenses (xunto con Xosé Manuel Otero e Alejandro Real) que participan nesta iniciativa impulsada polo Ateneo de Ourense e chega a Lugo da man do Grupo Fotocinematográfico Fonmiñá, do que o camarógrafo lucense forma parte.

"Os fotógrafos químicos primeiro mirabamos e logo faciamos a foto. Os de agora disparan a través da pantalla e logo xa elixen a mellor imaxe. Son xeitos diferentes de traballar, nin mellores nin peores", explica o fotógrafo, quen recorda que no analóxico xamais se disparaba por disparar. "Era outro xeito de traballar, máis lento, máis meditado e pausado. Antes esperabamos a ver se había algo que interesaba, e cando se pulsaba o botón era porque merecía a pena. Agora tírase antes, e logo compróbase a ver que caeu na rede, como se foses pescar".

Todo unido a un proceso que o profesional define como "único". "Disparar sobre unha película sen poder ver a foto, despois ir a un cuarto escuro facer o revelado para ver que saiu e realizar os positivos sobre o papel é un proceso máxico e especial", comenta o fotógrafo, quen explica que precisamente a exposición leva o nome de Falando en prata porque os procedementos químicos de revelado sempre levaban este material.

Un visitante observa as fotos da exposición Falando en prata. XESÚS PONTE

INMEDIATEZ. Eduardo Ochoa, que colleu a súa primeira cámara con 20 anos e leva máis de catro décadas detrás do obxectivo, sinala que ante unha sociedade onde todo sucede de xeito fugaz, a fotografía non podía quedarse atrás. "A fotografía como elemento de traballo é moito mellor agora porque require de moito menos tempo e tamén é menos custosa. Hai que ter en conta que ahora vale o mesmo facer dúas fotos que tirar dúas mil. Antes era impensable disparar sen xeito, pois os produtos para o revelado eran moi custosos".

Ante este panorama económico, o futuro da imaxe analóxica non é moi esperanzador e cada vez quedan menos centros de formación con laboratorio químico. Pero sempre quedan apaixoados coma Eduardo Ochoa que se resisten a deixarse levar pola inmediatez da era dixital e prefiren a incertidume, e conservar a maxia de pausarse a observar para capturar os instantes.