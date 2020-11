Javier Varela: "Para facer de Felipe III mesmo tivo que caer o actor que fora elixido"

Hai dous ámbitos nos que Javier Varela (Chantada, 1980) prepara os seus personaxes: unha habitación na casa e un piñeiral. A casa e o piñeiral están en Valladolid. Decidiu fixar o seu fogar nunha especie de Tratado de Tordesillas, nun punto medio entre Madrid —onde traballa máis— e a Galicia —onde lle gustaría traballar máis—.

Agora que empezamos a entrevista vén vostede de correr polo piñeiral.

Mentres corro vou soltando o texto do personaxe que estea facendo. Aproveito para pensar os textos, para matizalos. Fágoo con todo o respecto polo guión, que son cada vez mellores. Levo unha proposta de guión ao director, pero ás veces desmontan as propostas que levas. Non é bo levar todo o traballo preparado da casa. Hai que estar preparado para o cambio.

Cónteme un cambio de guión.

Pasoume o ano pasado coa película 1618. Felipe III, rei de España e Portugal, era un personaxe que quería facer. Estaba traballando e asistín ao cásting dende a casa. Axudoume a muller. Tiveron que darse mil coincidencias para que puidese facelo, mesmo que caese o actor que ía facelo.

Houberon de axustarlle a roupa?

Si, as medidas non cadraban, pero non houbo problema.

Rodaxe internacional en Lisboa.

Estaba nunha caravana, con cinco personas ao meu redor que me vestían e maquillaban. Todas falando en inglés e portugués. Eu aínda estou en terceiro de Inglés na Escola de Idiomas. De repente entran para avisar de que hai un cambio de texto. Buf! A esencia do guión non cambia, pero tes que ir lendo o texto mentres camiñas cara ao set rodeado de dez personas e tratas de concentrarte.

Sobre Felipe III: "Cando lle falan non contesta ao momento, pero non parece soberbio. Chamábano El Piadoso"

Felipe III sufriu o ocaso do imperio español que herdara de Felipe II, onde "non se poñía o sol". Como preparou ese personaxe? Correndo no piñeiral?

Prepareino investigando. Tratei de levalo ao meu terreo. Cadrou que os dous tiñamos 40 anos e que el era afeccionado ao teatro, a pintura e á caza. Menos na caza coincidimos.

Un imaxina un rei do século XVI cargado de soberbia.

Cando lle falan non contesta ao momento. Ten unha pausa para reflexionar. Pero non parece soberbio. Chamábano El Piadoso.

Pasa de rei pomposo e sofisticado a brután primitivo, Roi Castiñeiras, en O sabor das margaridas.

Roi é un matón que traballa para unha rede de prostitución. Pode secuestrar dez rapazas, metelas nun zulo e ir ver un partido de fútbol cos amigos. É un animal, non ten filtro nin nas palabras nin nos xestos. Perdín moito peso para que fose un personaxe fino e desgarrado. Non foi fácil. O 10 de xaneiro nacía o meu segundo fillo e aos quince días facía de Roi. Polo menos, estaba só en Galicia para rodar, sen a familia. Rodei en Santiago, pero a provincia de Lugo ten protagonismo.

"Inspireime no papel de Roi pensando nos cans de caza, que son violentos e obedientes"

O actor di que o seu papel na segunda tempada de O sabor das margaridas, que este mércores se estrea en Netflix, é tan brutal que quixo "falar antes" con Sara Sanz, que lle dá a réplica: "Eran secuencias duras e non nos coñeciamos".

Como foi a conversa coa compañeira de reparto?

Moi natural. Ela xa estaba na tempada anterior no papel de Rebeca

"Roi Castiñeiras pode secuestrar dez rapazas, metelas nun zulo e ir ver un partido de fútbol cos amigos. É un animal, non ten filtro"

Como se relacionou coas rapazas que secuestra Roi?

Flipáronme as figurantes. Hai unha secuencia na que elas me miran a min e non a cámara. Eran nenas de 7 ou 8 anos. Estaban tan metidas que choraban. Puxéronme a pel de galiña.

En quen se inspirou para Roi?

Cando fixen de Elías en Serramoura inspireime en José Bretón, que era meticuloso. No caso de Roi Castiñeiras nun can de caza, que se volve agresivo cando ve unha presa, que soamente se calma cando ten o que quere. Son violentos e obedientes, obedecen ao amo sen dubidar. Non quería racionalizalo nin ter referentes.

"Lanceime pola maior tirolina do mundo sen mexarme"

O novo proxecto televisivo de Javier Varela é Sen fronteiras, un programa de entretemento no que o presentador chantadino amosa aos galegos que ven a TVG vilas do norte de Portugal e Beatriz Gosta presenta lugares galegos aos espectadores da RTP

Que nos vai ensinar do país veciño?

Cousas típicas.

Fáleme da máis singular.

En Riba de Pena está a tirolina máis grande do mundo. Lanceime desde 140 metros de altura durante un quilómetro a 120 quilómetros por hora.

Que pensou ao aterrar?

Mireime o pantalón e pensei: Polo menos non me mexei.

Tamén fixo surf. As ondas en Portugal son coma edificios.

Nunca o fixera. Foi en Póvoa de Varzim. Ademais tireime dunha rocha de 9 metros. Provocáronme os do equipo e non sei dicir que non cando me provocan. As gravacións dese programa foron durísimas fisicamente, acabei mallado.

A maiores de deportes de risco daranos a coñecer algo máis.

En cada vila falo cos alcaldes, con persoas coñecidas e visito lugares de interese. Molleime moito, tanto en spas como en ríos.

Comeu ben.

Comín de marabilla!

Parecémonos aos portugueses?

Sentinme moi identificado. Había paisanos en bata pola rúa que non che invitaban comer un chourizo na súa casa porque estamos co coronavirus. No Castro Laboreiro había unha casa con gando abaixo para facer de calefacción, igual que na casa do meu tío cando eu era neno. Unha vez estabamos os do equipo xantando nun restaurante e preguntamos ao dono polo prezo dunha botella de viño: 800 euros. Empeñouse en compartila con nós, pero negámonos. El abríaa de corazón. Os portugueses son moi amables, educados e xenerosos.

Volve con outro espazo de televisión, o concurso Imos de feira.

Imos de feira tivo tanto éxito que vai só. Non temos que nin tirar por el. Gravamos 16 programas; na provincia de Lugo estivemos, polo menos, en Meira e na feira de Santos en Monterroso