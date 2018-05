'A fábrica de nada', '30 lumes', 'Matria' e 'La mujer invisible' triunfan no festival Primavera do Cinema

As longametraxes A fábrica de nada, 30 lumes, Tódalas mulleres que coñezo e Elis; así como as curtas Matria, La mujer invisible e O vestido de Myriam'triunfaron no palmarés da sétima edición do festival Primavera do Cinema, que chegou ao seu fin na noite deste domingo.

Así, a película A fábrica de nada do portugués Pedro Pinho, que narra a historia dun grupo de traballadores que toma as rendas dunha fábrica a piques de ser desmantelada, levouse o premio do xurado a mellor longametraxe do mundo da lusofonía; mentres que 30 lumes de Diana Toucedo fíxose co galardón entre as cintas galegas.

En canto aos premios do público, O vestido de Myriam'de Lucas H. Rossi gañou no apartado de mellor curtametraxe lusa, galardón que compartiron, na categoría galega, as cintas A muller invisible de Noemí Chantada e Matria de Álvaro Gago, curta que suma un novo recoñecemento após facerse, entre outros, o Gran Premio do Xurado no Festival de Sundance.

Ademais, Elis de Hugo Prata e Tódalas mulleres que coñezo de Xiana do Teixeiro levaron o premio do público a mellor película lusa e galega, respectivamente.

Por último, o galardón de mellor videoclip foi a parar a Xaime de Miranda por Infereis - Basanta; mentres que Áuga mole de Laura Gonçalves e Alexandra Ramires fíxose co premio a mellor curta de animación.

A gala de entrega de premios, celebrada na tarde noite deste domingo no Auditorio municipal de Vigo, o festival Primavera do Cinema pechou a sétima edición dun festival que se ha ir consolidando ano a ano e que, en 2018, bateu marca de participación ao recibir 283 cintas para participar no seu concurso.