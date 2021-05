Unha exposición sobre a vida e a obra de Xela Arias viaxará por 11 municipios

A Biblioteca Ánxel Casal de Santiago de Compostela inaugurou este luns unha exposición sobre a vida e a obra de Xela Arias, poeta protagonista dos actos das Letras Galegas 2021, que viaxará ao longo de todo o ano, até o mes de decembro, por un total de 11 municipios da Comunidade galega.

Trátase da mostra itinerante Xela Arias. Asinamos ser libres, organizada pola Xunta e comisariada pola profesora Maria Xesús Nogueira, que consta de 12 paneis informativos con textos biográficos e fotografías sobre a autora sarriá.

Permanecerá tres semanas en cada unha das localizacións previstas, se todo vai segundo o previsto en canto á situación epidemiolóxica de Galicia. Tras arrincar o seu percorrido na capital, posteriormente viaxará até Vigo.

O acto de inauguración, que tivo lugar este luns -a unha semana da celebración do Día das Letras- na planta baixa da Biblioteca Ánxel Casal, contou coa participación do marido do poeta, o fotógrafo Xulio Gil, e de autoridades como o presidente da Real Academia Galega (RAG), Víctor F. Freixanes; o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez; o secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo; e o concelleiro de Educación, Mocidade e Políticas Lingüísticas do Concello de Santiago, Rubén Prol. Tamén asistiu o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta, Valentín García, quen debullou o contido dunha mostra que definiu como "moi didáctica" e "moi iluminada" grazas ás fotografías do propio marido de Xela Arias.

Os paneis percorren a vida da autora, desde o seu nacemento e os seus primeiros anos de vida desenvolvidos na Sarria rural dos anos 60, pasando polo seu traslado a Vigo cando ao seu pai, o profesor Valentín Arias, foi destinado até esta cidade. Alí, na principal urbe galega na que falecería en 2003, Xela Arias mantivo contacto nos anos 80 coa editorial Xerais, onde traballou como editora, correctora e tradutora. Na súa obra, segundo a explicación do secretario xeral de Política Ling~ística, Xela Arias creou para ela mesma "un espazo propio" que a erixiu nunha autora "moi nova" e con "ansia de publicar e vivir moi nova".

A exposición repasa os seus soados poemarios Tigres coma cabalos, Darío a diario -marcada pola experiencia da maternidade, dedicoullo ao seu único fillo- e Intempériome, co que demostrou que "non se sentía obrigada por ningunha escola previa" en canto ao estilo das súas creacións, dixo García.

A BIBLIOTECA, "UN ESPAZO VITAL". Durante a rolda de intervencións, o fotógrafo e marido de Xela Arias agradeceu que a primeira localización da exposición fose unha biblioteca, un "dos espazos vitais" do poeta non só por ser escrita, senón tamén porque aí pasaba "o seu tempo de lecer e de construírse a ela mesma". "Creo que ela daría as grazas por metela nun espazo vital para ela", agregou. E é que, segundo relatou Xulio Gil, os libros "eran un valor engadido" para Xela Arias, unha muller que Xulio Gil definiu como "tímida" á hora de escribir os seus poemas: "Sempre os traía construídos".

Pola súa banda, o presidente da Real Academia Galega non escatimou en eloxios para definir a Xela Arias como unha muller con "forza interior, creatividade, talento e talante", aínda que era "discreta nos seus comentarios, polo menos públicos". Ademais, Víctor F. Freixanes, que traballou xunto á homenaxeada durante a súa etapa na editorial Xerais, definiuna como unha muller con "autoesixencia" no que respecta á súa creación, xa que "había que sacarlle os libros da man" para que accedese á súa publicación.

"A UNIÓN DE GALICIA". O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade celebrou que a exposición inaugurada este luns na Biblioteca Ánxel Casal vaia a "chegar a moita xente" na súa viaxe por toda Galicia para achegar a vida e a obra da homenaxeada das Letras Galegas 2021. Así mesmo, Román Rodríguez aproveitou para destacar que a asistencia de administracións de distinta cor política, de institucións culturais e da propia familia da poetisa representa "a unión de Galicia" ao redor da celebración do Día das Letras e a figura de Xela Arias.

Precisamente, o conselleiro puxo o foco en como a RAG "acertou de pleno" na elección da súa figura para central os actos do 17 de maio, porque "como muller e como profesional desenvolveu a súa vida dun modo diferente ao resto" de autores aos que se lles adoita dedicar esta data. "Xela Arias desenvolveu o seu traballo maioritariamente nunha Galicia autonómica, orgullosa do seu idioma e a súa cultura, nunha Galicia que daba oportunidades", agregou. Por iso, Rodríguez considera que a celebración das Letras Galegas deste 2021 dá "un paso cara á modernidade plena" con persoas que, pola época que viviron, "xa podían desenvolver o seu galego en plenitude no ámbito cultural".