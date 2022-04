Excéntricas amosou en Lugo o "teatro de barraca" da novela 'O porco de pé'

A fundación Vicente Risco retou ao dramaturgo Quico Cadaval a facer unha versión "de teatro de barraca" da novela O porco de pé, que o escritor ourensán publicou en 1928. A lóxica primeira era buscar un grupo amador, pero despois pensaron nunha compañía con empaque. Quico Cadaval aceptou o convite e buscou a axuda de Pepe Sendón. Este xoves puido verse no auditorio Gustavo Freire de Lugo a cargo de Producións Excéntricas. O actor Evaristo Calvo sinalaba que "é unha obra moi acertada porque hai un entendemento da sátira da novela por parte de Cadaval". Con todo, subliñaba que "houbo unha certa complicación porque Risco se recrea nas descricións e nos ambientes dado que conta unha historia sinxela que podería ser contada en 40 páxinas".

O protagonista da peza é Don Celidonio, que chegara de Castela para ser mancebo nunha tenda e foi ascendendo socialmente despois de casar coa filla do dono. "Na postguerra, ascendeu de porco a marrán e chegou a ser alcalde", conta Vicente Risco na novela. A réplica dálla o representante dos intelectuais, o doutor Alveiros, quen rexeita esa sociedade que encumia ao rexedor "de fala articulada e integridade moral" ata que se atopa tan espantosamente só que remata por renderse. Evaristo Calvo que asumiu ese papel matiza que "o fai por amor, pero o amor é unha excusa".

A historia é narrada por uns personaxes de feira, que se moven nun ambiente de barraca, circo, prostíbulo e cabaret. Pola versión teatral circulan 18 que son desenvolvidos por Calvo, Víctor Mosquera —que encarna a Don Celidonio, entre outros— e Patricia Vázquez, que é Nicasia, filla do protagonista, pero tamén Celidonia, Madame Blavatsky ou a Muller Araña.



Evaristo Calvo indica que a representación "é divertida para o público porque ve tres actores que fan un personaxe, que cambian de roupa e fan outro". Ese desvestirse e vestirse acontece ás veces detrás do escenario e ás veces, enriba. "O porco vístese á vista da xente, eu fago de xastre", apunta Evaristo Calvo.

Fronte a esa práctica vulgar, "o doutor Alveiros ten unha visión romántica e reflexiva da vida"

"Vai facer cen anos, Vicente Risco detectou unha nutrida presenza porcina vestida con elegantes abrigos e chapeus a confundirse cos propios burgueses", anota a compañía no libreto no que presenta a súa versión. O actor que encarna a Don Celidonio opina que "hai cousas da sociedade actual que aparece na obra", a sociedade de Ourense dos anos 20 do século XX, "que se corresponden coa actual". Esa semellanza atópase, nun exemplo que pon Evaristo Calvo, "en que está polo medio a banalidade do poder, que non o exercen príncipes con atributos, senón xente banal que está máis cerca do dionisíaco que do apolíneo". Fronte a esa práctica vulgar, "o doutor Alveiros ten unha visión romántica e reflexiva da vida" que se corresponde coa «visión do propio Vicente Risco».

O intérprete remarcou o esforzo adaptativo de Sendón "que fixo un traballo fiel e creativo no que a linguaxe está moi presente". Na novela, o escritor de Ourense, usa o dialecto local da cidade, na que se di il por el ou faguer por facer, e no que hai rotacismo. Dicimos "perciso" ou "dálle tes drías", apunta Calvo. Producións Excéntricas considerou importante manter eses xiros locais para recrear o ambiente da novela orixinal.