"Estamos mucho más cerca de un conflicto nuclear de lo que pensamos"

Se confiesa enamorado de Galicia. "Los irlandeses somos gallegos. La relación entre Galicia e Irlanda viene de muchos siglos atrás", cuenta Robert Gavin Bonnar en Pontevedra. Vuelve treinta años después de su última visita para presentar su última novela, una historia de ficción en la que advierte de los cambios en el orden mundial y sus consecuencias. El cuarto poder (Ediciones Agoeiro) comienza con la bancarrota de su protagonista a causa de las deudas contraídas por su padre, ya fallecido, con el banco de Irlanda, y la presión que dicho banco ejerce sobre el patrimonio que le queda.

¿Qué nos vamos a encontrar en El cuarto poder?

Un irlandés que se llama Matt Maguire pasa por una crisis muy grave. Decide irse a Ghana y tiene la intención de recuperar una mina de oro de su familia. Durante este viaje, estando fuera de Europa, se da cuenta de que hay países, como los países BRICS+, que tienen una agenda en marcha a todos los niveles. Entre otras cosas, planean reemplazar el dólar y utilizar otra moneda, el R5. Hoy en día este BRIC+ (formado por Brasil, Rusia, Irán, China. Arabia Saudí, Egipto y una lista de treinta más que quieren entrar) supone que estamos viviendo una época de movimiento de un mundo unipolar, dominado por los americanos desde final de la Segunda Guerra Mundial, a un mundo multipolar. Cada vez que cae un imperio aumentan las guerras, la agresividad, los conflictos... y creo que estamos en esa fase, desafortunadamente.

Es una historia de ficción, pero también habla de lo que ve hoy en el contexto económico mundial.

La novela gira en torno a Matt y sus circunstancias, su novia Lula Martinelli, su relación, gente con la que está en África... De lo que se da cuenta Matt, además de los secretos que oculta la novela, es que hay una organización de gente de China, de Rusia, de países del sur de América con un plan para poner en marcha una moneda nueva. Cada vez que esto ha sucedido en el pasado ha habido un conflicto. Yo lo que veo es que algunas cosas que escribí hace año y medio están pasando ahora. El domingo pasado el actual jefe de estado de Arabia Saudí, Bin Salman, decidió desvincular el acuerdo que 75 años atrás había firmado su familia con el presidente Roosevelt. Van a desvincular las ventas del petróleo en dólar y podrán vender en rublos... en lo que quieran. ¡Este es un cambio tremendo! Está en las primeras páginas de todos los periódicos de Europa. Pero lo que noto es que no filtra en la gente.

¿Vivimos al margen de todo?

Sí. La realidad del apoyo americano a Zelenski, por ejemplo, es para controlar los recursos naturales que tienen y hacer daño a los intereses de los rusos en su frontera. Y la reacción de los rusos es que hay un submarino nuclear llegando a Cuba si es que no ha llegado ya. Cuando esto ha ocurrido en los años sesenta había una reacción mundial. Recuerdo a mi abuela hablando del miedo en la calle. ¿Y nosotros? No pasa nada. Parece que no importa. A mí sí me importa. En esta novela, utilizando mi imaginación, quería poner a gente interesante en situaciones de crisis extrema y ver dónde termina. Pensé si esto puede pasar de verdad, nosotros en Europa ¿dónde estamos? Porque hemos externalizado la seguridad a los americanos, la producción a los chinos, las necesidades energéticas a los rusos... ¿Qué nos queda? En Europa no hay crecimiento ni industria como antes. España e Italia van muy bien de momento, pero ¿gracias al dinero generado aquí o al que llega de Bruselas por los fondos de recuperación del covid? No prestamos mucha atención a todas las cosas que son más interesantes que las Kardashian.

Habla de la importancia de la información. ¿De ahí el título de El cuarto poder?

El título tiene doble sentido, pero no habla del cuarto poder en el sentido tradicional. Este libro es como una alarma. Cuando lo leas vas a saber mucho más de la realidad en la que estamo. Quiero que sea un libro entretenido. pero que haga investigar más, que te dé miedo lo que está pasando. Esta escalada del conflicto a la que asistimos ahora la he visto durante mi juventud en Belfast. Estamos en la fase de hablar de seguridad, de la necesidad de proteger... pero la solución no es comprar más misiles de cuatro empresas de Washington. Más misiles, más muertos... No es la solución. Estamos mucho más cerca de un conflicto nuclear de lo que pensamos. Y no veo que los líderes políticos se den cuenta del peligro en el que están metiendo a sus ciudadanos.

No es la primera vez que la política internacional centra una de sus novelas. ​

No. Hace veinte años escribí sobre la historia de un presidente bastante extremo con un nuevo partido en EE.UU. que construía un muro entre México y EE.UU. para explicar el estado de seguridad que después del 11-S querían introducir en el país. Hoy en día este sector militar industrial es más potente que nunca.

También le preocupa la polarización y lo muestra en el libro.

En el libro hablo de la tendencia actual a la polarización. Hoy todo o es blanco o es negro, y creo que hay que poner atención a los detalles. Deberíamos poder hablar de cualquier asunto complicado sin pelear. Creo que lo que ocurre es que hoy somos producto de un experimento tech. Los algoritmos están programados por 1 y 0, es decir esto o me gusta o no me gusta. Pasa con todo. Mira en el diálogo político cómo tratamos cualquier asunto. Lo que veo es más conflicto. Para mí la solución es no olvidar que estamos en una fase de experimentación del mundo tech y está causando mucho daño.

¿Cómo le ha marcado su infancia en Irlanda?

De mi juventud recuerdo cosas horribles, como una explosión en la calle, un sábado en Belfast que salí con mi abuela y mis primos. Recuerdo el miedo en los ojos de la gente, la sangre, el polvo, la gente temblando... Recuerdo a mi abuela ordenándonos seguir adelante con el día, como si no hubiésemos visto nada. A veces de forma natural intentamos cerrar los ojos, pero tenemos que hacer todo lo contrario. Hay que abrir los ojos, tenemos que informarnos, saber lo que ocurre.

Recuerdo también que con quince años hicimos tres días de huelga de hambre. No es normal que un chico de quince años esté en frente del ayuntamiento tres días en invierno sin comer, manifestándose por la paz. Años más tarde estuve con Nelson Mandela en África y él nos preguntó en qué momento perdimos la juventud. Porque cuando vives una situación así te quedas marcado para el resto de tu vida. Es por eso que no quiero ver más conflictos. Lo que hubo en mi país fue un proceso muy complicado que ha terminado en un proceso de paz, los políticos lo han hecho muy bien. Hoy Belfast es una ciudad completamente distinta. La sociedad es mejor. Funcionó el proceso de paz, eso ocurre cuando hay buena información.

¿Hoy no tenemos buena información?

Hoy en día no recibimos información. Sabemos que hay organizaciones, agendas no necesariamente en congresos nacionales, y nosotros no tenemos esa información, que es relevante. Por eso tengo la manía de insistir que es importante estar informado para que los ciudadanos estemos organizados.

¿Cómo es su vida en España hoy?

Me encanta España. Si puedes imaginar un país perfecto, con comida buenísima, un clima extraordinario... Tenéis todo aquí. Me interesa cómo es la sociedad de aquí en el sentido de la importancia que tiene la familia, la comunidad... puede ser porque es un país de tradición católica. Tenemos muchas cosas en común Irlanda y España.

Habla de la importancia de la familia ¿De qué manera le marca la cercanía a la familia real?

¿Has visto la línea roja de la portada de mi libro? Esto es una línea roja para mí. Nunca la cruzo.

Abogado y empresario internacional, Robert Gavin Bonnar (Belfast, Irlanda, 1967) divide su tiempo entre Madrid (donde reside con su pareja, Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia), Londres, Dubai, Barcelona y Ciudad del Cabo y trabaja asesorando a empresas y personalidades del mundo de la empresa y la cultura. Es autor de cuatro libros y colabora con varios medios de comunicación. Este martes presentó su última novela, El cuarto poder, en Vigo. Por la mañana visitó las instalaciones de Diario de Pontevedra.