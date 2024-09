"Esta es una obra que habla del paso del tiempo y también de mi vida"

Hace años que los donó pero, sin embargo, no habían sido expuestos. Este verano —y todavía hasta el próximo día 15— se podrán ver las seis obras de la serie AT, donadas por el pintor monfortino Roberto González Fernández al Museo de Belas Artes de A Coruña en 2017.

Ahora, la institución saca a la luz algunas de estas obras, de distintos autores, que llegaron a sus fondos en la exposición Doazóns 2015-2023. Entre ellas, la serie de Roberto González Fernández.

Seis obras

"Son seis obras que, en total, ocupan un espacio de 1,70 metros de ancho por 1,20 de alto. La serie se titula AT, siglas que se corresponden con Alma-Tadema, un pintor contemporáneo de Van Gogh, de finales del siglo XIX y comienzos del XX, que entonces lo vendía todo y que después pasó a ser un desconocido", cuenta el pintor monfortino cuya vida transcurre, según la época del año, entre Madrid, Edimburgo (Reino Unido) y A Coruña.

Robo

La serie AT recayó en el Museo de Belas Artes por un suceso inesperado: el robo de uno de los cuadros en Londres.

"Eran siete óleos sobre lienzo, no seis, pero uno de ellos me lo robaron en Londres tras ser expuesto en Edimburgo y, a partir de ahí, la obra quedó incompleta. Es una serie que aborda el paso del tiempo y justamente el cuadro robado, el número 5, hacía referencia a mi familia. Pensé qué hacer con la obra y concluí que lo mejor era que quedase en un sitio para no andarla moviendo más. Por eso decidí donar la serie", explica.

Paso del tiempo

La serie AT habla del paso del tiempo desde distintos ángulos. "Son siete cuadros relacionados con mi vida, con los pintores y la crítica, con los modelos y la fotografía, con la familia, con la intolerancia...", dice.

Más donaciones

Esta obra no fue la única que donó Roberto González al Museo de Belas Artes. En estas instalaciones, también está Holyrood, una visión del parque que preside Edimburgo desde el piso del pintor, y La desesperanza, un cuadro que, en su primera versión como litografía fue prohibido en Escocia por aparecer un hombre desnudo en la ducha.