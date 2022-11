O espazo Caldiae ofrecerá cinema, literatura e música en Lugo

O complexo cultural de Lugo Caldiae Factoría Cultural suma unha tenda de libros e discos á súa oferta de cinema (Códex) e de sala de concertos (Tebras). Neste espazo, duns 80 metros cadrados haberá unha oferta xeralista "con atención especial aos autores e grupos galegos", indicou o xestor, Eloi Caldeiro. Engadiu que a apertura está próxima.O horario de xoves a domingo en horario de 12.00 a 14.00 e de 17.30 a 20.30.

Caldeiro apuntou que. "a maiores, as novidades editoriais e discográficas estarán expostas na entradas dos cines cando haxa proxeccións". Como atractivo, "ofreceremos descontos nos libros para os espectadores e outros descontos nas proxeccións aos usuarios de libraría". A maiores, e en relación con este novo espazo, Caldiae "incorporará conferencias e encontros de escritores e directores de cine".

O músico lucense Kike Ganso fará unha colaboración con María Guadaña

A sala Tebras retoma a súa actividade, que estaba suspendida dende o concerto que Manu Chao dera o pasado marzo, con dous concertos está fin de semana, un de María Guadaña e outro de Gllosito.

O primeiro terá lugar o venres a cargo de María Guadaña, que tocará desde as 21.30 horas. O músico lucense Kike Ganso fará unha colaboración con María Guadaña. Subirá ao escenario de Tebras coa rockeira de Xaén. Esta artista debutou en 2019 co EP Remedios paganos, cunha acollida que a levou a ser seleccionada por feiras profesionais. Resultou elixida para o ciclo AiEnRuta levando o seu poderoso directo por toda a península.En 2021 alzouse co primeiro premio do 42º Concurso Rock Villa de Madrid. En xaneiro lanzou o seu segundo traballo, Latidos y culebras.

Gloosito actuará o sábado

Cun ritmo de traballo enérxico durante estes anos presentou Talking shit, Rx Bushido, Port Au Prince, CTDS Vol.1, CTDS Vol.2 y Psicopompo. Nacido en 1996 en Collado Villalba foi considerado como o aire fresco que precisaba a escena urbana española cando empezou a presentarse nos escenarios.