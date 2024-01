El ilustrador Martín Romero (A Coruña, 1981) ha logrado colarse entre los cinco finalistas al Goya a Mejor Corto de Animación con To Bird or not to Bird, una obra muy crítica con el mundo actual que se sirve de las vivencias esperpénticas de varios pájaros para hablar "desde el humor" del sistema capitalista que gobierna el mundo.

"Aunque, por desgracia, no son muchos los cortos de animación que se realizan en España -su producción es lenta y costosa-, esta nominación ha sido toda una sorpresa", reconoce este coruñés formado en Gráfica Publicitaria en la Escola de Arte e Deseño Ramón Falcón, de Lugo, ciudad que "adoro, porque en ella conservo grandes amigos y porque es el lugar de nacimiento de mi pareja", subraya el candidato.

Además de ilustrador, publicista y animador, Romero es autor de varios cómics, entre los que destacan Las fabulosas crónicas del ratón taciturno (2011), Episodios lunares (2015) y La deuda (2017), publicados en España por diferentes editoriales y también traducidos al francés.

La noche, su primer cortometraje, está basado en Episodios lunares, porque a Romero le gusta llevar sus ideas a distintos formatos, y eso fue lo que le ocurrió con To Bird or not to Bird.

"Estaba ilustrando un libro infantil, protagonizado por pájaros, y se me empezaron a ocurrir ideas, pero para un público adulto: ese fue el origen de este corto, aunque luego tardé un año en construir la historia", relata.

Cuando supo bien lo que quería contar, llevó su proyecto a una productora, y esta quedó tan encantada con él que lo ayudó a buscar financiación. "A partir de ahí, estuvimos ocho o nueve meses para realizar el corto", recuerda el coruñés, y así nació To Bird or no to Bird.

La historia, explica, busca realizar una crítica al "capitalismo feroz en el que a veces estamos inmersos". Para ello, Romero utiliza con maestría el humor negro: "El corto es mudo pero, sin hablar, habla mucho", sostiene. También el título, con su tono humorístico, "invita a la reflexión" por su similitud con el famoso "to be or not to be (ser o no ser)" de Shakespeare.

Los psiconautas

Martín Romero entró en el mundo de la animación haciendo fondos para la película Psiconautas: los niños olvidados (2015), de Alberto Vázquez. "Una vez dentro de esa producción, me empapé bien de todos los procesos que engloba la animación y aprendí mucho", afirma.

Poco a poco, se enamoró de la técnica, de la que destaca que los procesos son "más laboriosos" que los del cómic: "Desde que tienes una idea hasta que se finaliza, pueden pasar meses o años". Aunque reconoce que la animación cuenta con un plus: "El sonido y la música hacen magia", precisa.